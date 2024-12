Caso Loan: los rastrillajes en las lagunas dieron negativo

Los rastrillajes en la búsqueda de Loan Danilo Peña continúan con la esperanza intacta de encontrar alguna pista que esclarezca su paradero. A seis meses de su desaparición, los equipos de Prefectura y canes especializados realizaron un nuevo operativo en cuatro lagunas del bañado El Algarrobal, en 9 de Julio, sin hallar rastro alguno del niño de cinco años.

El abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego, se mostró optimista ante los recientes avances en la investigación y destacó el profesionalismo del rastrillaje realizado, a pesar de que los resultados fueron negativos. "Por primera vez en todo este tiempo se hizo con un profesionalismo absoluto", aseguró en diálogo con Cadena 3.

El abogado mencionó que el trabajo exhaustivo realizado por diversas fuerzas, incluyendo la prefectura y bomberos, permite descartar ciertas hipótesis. "Esto nos permite descartar esa hipótesis y fortalecer la central: la sustracción y el ocultamiento", explicó. Esta línea de investigación se sustenta en el procesamiento de siete detenidos, quienes, según Gallego, tienen información crucial sobre el paradero de Loan.

Gallego señaló que el 26 de diciembre se llevarán a cabo audiencias importantes. Dos personas que estuvieron con Loan en sus últimos momentos, Macarena y Camila Peña, declararán ante el juzgado. "Esto nos acerca a nuestra responsabilidad de encontrarlo", afirmó el abogado, quien subrayó la importancia de estas declaraciones para avanzar en el caso.

Cuando se le preguntó sobre la confianza en Macarena, Gallego dijo que "está en un punto límite". Advirtió que si no dice la verdad, podría enfrentar consecuencias severas. "Laudelina y Macarena saben absolutamente todo lo que hicieron desde el momento cero", remarcó, y señaló que la importancia de su testimonio para esclarecer los hechos.

El abogado discutió la naturaleza del grupo involucrado en la sustracción de Loan. Aunque inicialmente no parecen ser un grupo organizado, Gallego sostuvo que se formó otro grupo que habría encubierto la verdad. "No son un grupo tan sofisticado como para que esto no se pueda esclarecer", comentó, mostrando su confianza en que la verdad saldrá a la luz.

Gallego también abordó la indignación de los padres de Loan, quienes sienten que han sido víctimas de una trampa. "La mamá autorizó a Loan, que quería ir con el papá ese día. La familia se siente traicionada por Laudelina, quien guio a otros hacia la trampa. Es un sufrimiento sin par", concluyó.

Con la reciente eliminación de algunas líneas de investigación, Gallego se siente más cerca de obtener respuestas. "Estamos fortaleciendo la hipótesis de la sustracción y el ocultamiento por parte de este grupo de siete personas".

Entrevista de Rodolfo Barili.