Caso Loan: a seis meses de su desaparición, ahora buscan en una laguna

A seis meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el pasado 13 de junio tras un almuerzo familiar en el paraje El Algarrobal, la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó nuevas pericias.

De esta forma, los especialistas comenzarán un rastrillaje profundo en cuatro lagunas cercanas a la casa de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor.

Las autoridades se centran nuevamente en los puntos señalados por la querella, entre ellos una laguna detrás de la vivienda donde Loan fue visto por última vez. El espejo de agua, de un kilómetro de largo por 400 metros de ancho y hasta cinco metros de profundidad, se encuentra a unos 300 metros de la vivienda.

El área será inspeccionada con perros especialmente entrenados para rastrear restos humanos en ambiente acuático.

José Mazzei, perito de la familia de Loan, compartió detalles sobre las nuevas medidas que se están tomando para esclarecer el caso. Mencionó que, desde su incorporación, se han planteado tres hipótesis. "Esto para nosotros era muy importante para sostener o para tirar al menos dos de las hipótesis que manejamos", señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Loan haya estado en alguno de los pozos de aljibe o lagunas, Mazzei fue contundente: "No creemos que Loan esté en ninguno de ellos. De haber sido así, tendría que haber aparecido alguna prenda, algún resto óseo. La zona es muy caminada".

Además, mencionó en diálogo con Cadena 3 que una de las hipótesis incluye un posible accidente, así como la posibilidad de que el cuerpo haya sido descartado en el naranjal. "Por eso para nosotros es muy importante la utilización de este recurso que estamos usando hoy, que es el can detector de restos humanos en ambiente acuático", agregó.

Sobre el uso del can, Mazzei explicó que, en caso de que se detecte un área de interés, se solicitará la intervención de buzos de prefectura. "En el caso de que no fuera factible o que no tuvieran un resultado positivo, ahí sí íbamos a solicitar el drenaje de la laguna", indicó.

El perito también reflexionó sobre el tiempo transcurrido desde la desaparición de Loan. "Pasaron seis meses, es difícil. Sin embargo, en alguna de las hipótesis que manejamos, es muy factible que un perro detector dé positivo", asegura.

Respecto al pacto de silencio que rodea el caso, Mazzei declaró: "Indudablemente hay algo que genera que el pacto de silencio perdure en el tiempo. La última persona que tuvo algo que pertenecía a Loan se llama Laudelina Peña".

Consultado sobre la posibilidad de sostener la prisión preventiva de los acusados sin pruebas concretas, el perito indicó: "Estamos convencidos de que sí. La magistrada lo explicó en 1.077 páginas porque fueron las últimas personas que estuvieron con él”.

Sobre la búsqueda en las lagunas, Mazzei aclaró que hay consideraciones ambientales que deben tenerse en cuenta. "Entendemos que utilizando este recurso y con canes que han tenido anteriores positivos en casos de ahogamiento, si no tenemos una marcación positiva, sería un poco aventurarse a ciegas".

Por último, Mazzei expresó su frustración con la investigación. "Nunca jamás nos tocó vivir una situación igual. Es tremendo lo que se ensució la cancha desde el principio", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.