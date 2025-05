5 menores asaltaron a un chofer de app: afirman que es cada vez más inseguro

En Córdoba, cinco menores de edad asaltaron a un conductor de Uber en un barrio periférico, reflejando una creciente preocupación por la seguridad de los choferes de aplicaciones de viajes.

Los robos a conductores son cada vez más frecuentes. Un chofer, que prefirió no ser identificado, relató a Cadena 3 su experiencia: "Me tocó hace una semana y media. La verdad que la viví muy cerca, nunca pensé que me iba a pasar esto".

La inseguridad afecta especialmente a los conductores que operan en zonas donde los taxis y remises no se aventuran. "Es diario. Pedís un auto de aplicación y cuando llega lo tenés regalado", comentó un testigo de la situación.

El caso más reciente involucra a un hombre que fue asaltado en el barrio Marqués Anexo. Al llegar al lugar, un grupo de chicos lo rodeó, lo golpeó y le robó el vehículo. La policía localizó el auto gracias a las cámaras de seguridad y detuvo a uno de los asaltantes, un menor de 13 años.

El chofer de Uber, Diego, quien también sufrió un asalto, expresó a Cadena 3: "Cuando vi que era un barrio con casitas precarias, pensé en anular el viaje, pero decidí hacerlo". A pesar de ser golpeado, logró evitar que le robaran su celular.

La situación es alarmante, ya que los menores involucrados en estos delitos son considerados inimputables. Un testigo señaló: "Es inimputable, nosotros no podemos hacer nada". Esta realidad genera preocupación, ya que muchos conductores sienten que su seguridad está en riesgo.

Los choferes son conscientes de los peligros que enfrentan, pero a menudo deben aceptar viajes en zonas peligrosas por necesidad económica. "Soy taxista de Villa Allende, pero me puse a trabajar con la aplicación porque tengo que generar plata", comentó Diego.

La falta de regulación y la vulnerabilidad de los conductores de aplicaciones de viajes en Córdoba continúan siendo un tema de debate, mientras los robos siguen en aumento.

Informe de Juan Federico