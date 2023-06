Campo, mujeres e igualdad

FOTO: No solo bidones. CampoLimpio va por un cambio cultural.

En el marco de la gran exposición del campo argentino, se llevó adelante el conversatorio “Brechas de género en la ruralidad” junto a la organización Mujeres de la Ruralidad Argentina. Participaron del mismo, la diputada Nacional y ex ministra de Producción santafesina Alicia Ciciliani; la productora tambera Lidia Noemi Sánchez; la productora y ex cantante lírica Rocío Severina; la coordinadora regional de Campo Limpio Mercedes Borras; y la productora Luciana Martinez. Todo bajo la moderación de la periodista Jorgelina Traut

Durante el conversatorio se expuso cómo se definen los hogares y los espacios de trabajo en el ámbito rural, considerando los roles de las mujeres y los varones. También se visibilizó el trabajo de las mujeres rurales, las inequidades que las afectan y su rol en la producción.

El encuentro surgió a partir de la firma de un acta acuerdo entre CampoLimpio y Mujeres de la Ruralidad Argentina para concretar acciones a fin de priorizar transversalmente la temática de género, promover la creación de mecanismos para la denuncia y tratamiento de situaciones de violencia laboral por motivos de género; la facilitación de espacios inclusivos en las organizaciones; la sensibilización organizacional en cuestiones de género y una mayor inclusión en el ámbito rural.

Consultada por El Campo Hoy, Oriana Zorrilla líder de comunicación de Campo Limpio, remarcó que vinieron a la exposición buscando llegar a muchas mujeres del campo, a través de una actividad "donde vamos a estar hablando de brechas de género en la ruralidad. Es un tema que está en agenda, y con un conversatorio de sustentabilidad".

Por su parte, Patricia Gorza, presidenta de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina destacó que se trata de la primer entidad compuesta 100% por mujeres, y de carácter federal.

Estamos trabajando con CL en encuentros y firmamos un acta de colaboración que reafirmamos en esta Agroactiva para hablar de brechas de género, las que existen y muchas veces no son visibles, desde un lugar que está contemplando lo cultural de la ruralidad.

Según "Pato", muchas veces el sector se asusta por este tema, pero si bien "respetamos a los movimientos feministas urbanos (porque las banderas siguen siendo las mismas); el campo tiene sus propios modos, su idiosincracia, que además cambia de acuerdo a cada provincia".

Los números

Según Gorza, si tomamos los datos del Censo de 2018, las mujeres propietarias de las tierras no llegan al 20 % y además, las que están inscriptas ante la AFIP refleja un número todavía menor. "Eso habla que ,muchas veces las mujeres no son las figuras legales de esas explotaciones. Es un cambio cultural que estamos transitando para que esas mujeres que hoy tienen otras herramientas, desde lo social, económico y cultural, puedan hacerlo, porque antes las condiciones no estaban dadas, y en eso estamos".