"Al Gobierno que entre le pedimos que defienda la industria nacional"

En el año de su 65° aniversario, Super Walter desembarcó en Agroactiva con su última novedad, la sembradora articulada W660, la cual tiene una función muy especial con su moderno chasis de doble articulación y la posibilidad de trabajar el grano grueso con simple y doble fertilización, con una lanza fija que es muy práctica para el agricultor.

“Estamos muy contentos con esta nueva máquina, que es lo que estaba pidiendo el cliente, la practicidad que tiene, lo moderna y ágil que es, según la estamos probando hace unos meses y por eso el lanzamiento lo hicimos acá, en Agroactiva, en el patio de nuestra casa, ya que estamos acá cerquita en Las Parejas”, contó a El Campo Hoy, Adrián Scarpeccio, presidente de Super Walter.

Apuntar a las exportaciones

El empresario de Las Parejas comentó que a pesar de la seca de este año, que afectó severamente a la Región Centro, Super Walter se encuentra exportando muy bien, lo cual le permite compensar la caída de ventas que se dio en el mercado interno como consecuencia de la debacle climática y productiva de esta campaña.

“Nosotros tenemos un estipulado de un 25 a un 30% para el comercio exterior y el resto para el mercado interno, pero en este caso en lo que va del año a raíz de la caída de ventas de la mala cosecha y los bajos créditos, ya estamos exportando el 65% de lo que producimos y eso realmente nos está salvando hoy por hoy”, admite Scarpeccio.

En Super Walter saben que mantener el negocio de la exportación es fundamental para la credibilidad de la firma y la sostenibilidad de la actividad fabril. “Hay que seguir practicándolo todos los días salir afuera y lograr captar un mercado que es difícil, porque no siempre las políticas ayudan, es por eso que necesitamos la colaboración y que el Gobierno esté de nuestro lado, ya que no es lo mismo presentarse como empresa sola, que presentarse como un país o una provincia para poder abrir nuevos mercados”, define el presidente de la compañía.

La Ley de Maquinaria

En el marco del pedido que la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) viene realizando al Gobierno nacional, para que impulse una Ley de fomento y promoción para la producción y venta de equipos nacionales, Scarpeccio opinó: “lo primero que tiene que hacer el gobierno que entre, es defender la industria nacional porque sin eso nosotros no podemos seguir manteniendo nuestro personal. Hace unos años atrás, teníamos problemas con las importaciones que nos invadían de máquinas que ingresaban con otros costos. Nosotros no tenemos miedo a la máquina importada porque la desafiamos en los distintos destinos de exportación, pero nuestros costos son diferentes si no tenemos el apoyo de políticas favorables”.

Es como una escalera

Según el presidente de Super Walter, “somos todos exportadores de mano de obra, no exportamos un producto natural, sino un fierro que lo tenemos que mecanizar, transformar en una herramienta y luego encontrar un cliente que nos crea, ya sea en Rusia, Ucrania, Kazajistán o Bolivia; generar confianza en el mercado externo es como subir una escalera, se hace escalón por escalón, pero si patinás, te caés al piso en un ratito”.