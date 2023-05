La política en la era del desinterés y la Inteligencia Artificial

Julio Perotti

Más de 14 mil fueguinos en condiciones de votar (lo que equivale a casi 21 por ciento del padrón) votaron en blanco y, de hecho, esto lo colocó en segundo lugar en las elecciones de gobernador del domingo 14.

Son algo menos de la mitad de los 35.493 sufragios que reeligieron la lista del oficialismo, Forja, con Gustavo Melella a la cabeza. Y el doble de lo que obtuvo quien salió formalmente segundo, Héctor “Tito” Stefani, del PRO.

Dicho de otro modo, el voto en blanco superó a la segunda y tercera fuerza juntas.

Es verdad que en Salta fue de algo menos del 6 por ciento y en La Pampa también fue normal.

Pero el gobernador de Tierra del Fuego, Melella, tiene una lectura que trata de explicar esta actitud de los votantes.

Dice Melella: “Creo que la gente a veces se cansa de los procesos políticos, de tanta mala onda que a veces tiramos. De tantas discusiones, y creo que está reflejado en eso”.

O sea, puede ocurrir algún fenómeno local, que las distintas fuerzas no supieron canalizar. Pero refleja –de esto no hay dudas– una apatía que hoy parece recorrer a buena parte de la población y que también se refleja en que la gente no va a votar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vivimos en medio de un clima social que está atravesado fuertemente por la crisis económica. Melella lo admite a partir de la inflación.

La irresolución de la crisis genera entre abulia y cierto malestar por la clase política.

Entonces, la pregunta es qué tipo de campaña deberán encarar los partidos para no chocarse con el desinterés que naturalmente cruza la sociedad.

Hoy, por caso, parece que hay un reverdecer de la participación juvenil, atraída por posiciones rupturistas de lo tradicional.

Pero los jóvenes, ya sabemos, tienen formas de comunicarse que están fuera de los cánones habituales de la propaganda.

Un ejemplo: el contenido debe ser breve, cada vez más breve. Y debe ser cada vez más audiovisual. Y breve, vale insistir.

Además, debe ser muy específico a un tárget que hoy está en un mundo donde hay una escala de valores propia que se expresa de una manera distinta. Pugnan por un mundo libre, abierto, no invasivo, de fronteras abiertas…

Y, por cierto, interactivo. Nunca unidireccional, sino abierto a escuchar qué piensan y qué necesitan.

Esto claramente se ve reflejado en el crecimiento que YouTube está mostrando con sus YouTube Shorts.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una herramienta que compite con TikTok e Instagram, donde es probable que un mensaje político no elaborado para esas plataformas sufra el temible zapping de la publicidad.

Dice el experto Antoni Gutiérrez-Rubí, al que vale la pena leer, que esta comunicación breve, sincopada y agitada está impactando en la comunicación política.

¿Cuál es el desafío de la política? Entender que hay una individualización del consumo digital que se intensifica, dada “la capacidad de las plataformas de personalizar los gustos y alimentarlos con contenidos reverberantes, acríticos, destinados al placebo intelectual y cognitivo. Y de secuestrar nuestra atención”.

Peligro: Inteligencia Artificial

Agreguemos que también se debe prestar atención al fenómeno de la Inteligencia Artificial por dos razones:

La primera, porque es capaz de ofrecer contenidos rupturistas y enamorarnos con mensajes muy elaborados.

Y la segunda, es un pero. Hay que tener mucho cuidado con la capacidad que ofrece para mostrarnos como verdaderos mensajes que son falsos.

Y que, además, como los algoritmos, se acomode a nuestro modo de pensar y nos cierre la mirada hacia un mundo que es, sin dudas, mucho más amplio que el somos capaces de captar.

Esto no es una abstracción. Vaya un ejemplo: el Partido Republicano de los Estados Unidos realizó un spot publicitario con imágenes creadas mediante las aplicaciones DALL-E y Midjourney.

En él, muestra el “posible futuro” de Estados Unidos si Joe Biden gana la reelección en 2024.

“¿Qué pasaría si gana el presidente más débil de nuestra historia?”, se convirtió en el primer ataque directo hacia el mandatario.

Allí se muestran hechos potenciales: China invadiendo a Taiwán, bancos en quiebra, miles de migrantes cruzando la frontera estadounidense sin control y una crisis de seguridad y de salud provocadas por un incremento en el tráfico y consumo de fentanilo en territorio norteamericano.

¿Por qué tomaron esos temas? Porque las encuestas revelan que son los más importantes para los votantes republicanos y seguidores de Donald Trump.

Es evidente que cualquier herramienta podría ser utilizada para generar un contenido que nos atraiga o nos provoque temor.

Seguramente, ya veremos cosas ahí en la campaña. Por desgracia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/