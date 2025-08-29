La nostalgia por la era analógica, al rescate de la Generación Z

FOTO: La Generación Z, de regreso al mundo de lo físico.

Por Julio Perotti

Todos creemos o sentimos que estamos atrapados en brazos de la tecnología.

Pero ha aparecido un fenómeno intrigante: los jóvenes de la Generación Z, nacidos después de 1997, o sea en pleno florecimiento de compus y smartphones, y que rondan los 30 años, están añorando una era predigital que ni siquiera vivieron.

En un mundo lleno de pantallas y conexiones constantes, buscan lo tangible, lo offline.

¿Por qué?

El psicólogo social Clay Routledge, experto en nostalgia y vicepresidente de investigación del Instituto Archbridge, lo explica en un artículo en The New York Times.

Routledge, director del Laboratorio de Florecimiento Humano, asegura que esta preocupación no es solo de los mayores.

Según una encuesta de 2023 de Harris Poll con su equipo, el 80% de los adultos de la Generación Z teme que su generación dependa demasiado de la tecnología.

El 75% se inquieta por el impacto de las redes sociales en la salud mental, y el 58% cree que las nuevas tecnologías distancian más que unen.

Lo más impactante: el 60% desearía volver a una época sin estar "conectados" todo el tiempo, un período antes de sus vidas.

A esto, Routledge lo llama "nostalgia histórica".

Esta añoranza no es solo un capricho; se ve en las tendencias de consumo.

Las ventas de vinilos, CD, libros físicos y juegos de mesa están en auge, y no solo gracias a los nostálgicos de siempre, sino a estos jóvenes criados en lo digital.

Routledge cita evidencia de que la Generación Z revive estos elementos para enriquecer su vida offline.

Al contrario a lo que se piensa, la nostalgia no es una fijación improductiva en un pasado idealizado.

Estudios experimentales y encuestas globales muestran que reflexionar en recuerdos preciados mejora el ánimo, fortalece el sentido de pertenencia y da propósito a la vida.

Es una herramienta para el futuro: inspira a resolver insatisfacciones presentes con esperanza y determinación.

Para la mayoría, no es un escape, sino un estabilizador revitalizante.

Para profundizar, el equipo de Routledge colaboró con Discover.ai, una firma que analiza conversaciones en línea con inteligencia artificial.

Su estudio del año pasado reveló que la Generación Z explora productos culturales, medios y tradiciones predigitales para fomentar una mayor apreciación de la vida sin conexión.

Ojo: no se trata de rechazar la tecnología. La Generación Z está entusiasmada con innovaciones como la IA, según otras investigaciones de Routledge.

Es cuestión de equilibrio: aprovechar lo nuevo mientras preservan experiencias tangibles esenciales para el desarrollo humano.

En palabras de Routledge, con el auge de la IA, mirar al pasado —como hace esta generación— ayuda a forjar el futuro deseado.

En resumen, la nostalgia histórica de la Generación Z no es un lamento, sino una estrategia adaptativa.

Como concluye Routledge, no nacieron demasiado tarde para disfrutar del mundo preinternet; lo están rescatando para prosperar hoy.