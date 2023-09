El efecto del debate: opina nuestra audiencia

Julio Perotti

Pensemos siempre que en la oscuridad la democracia muere lentamente.

Cuanto más luz echemos sobre las ideas más viva estará.

Por eso, los debates ofrecen una oportunidad única de que los electores conozcamos aspectos las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.

Tendremos dos en la Argentina con los cinco candidatos presidenciales, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman.

Domingo 1 de octubre - 21:00

El primer debate se realizará en el Centro de Convenciones Provincial Forum, con sede en la ciudad de Santiago del Estero. Estará a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

La temática será:

• Economía

• Educación

• Derechos humanos y convivencia democrática

Domingo 8 de octubre - 21:00

En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Temas:

• Seguridad

• Trabajo y producción

• Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

Le preguntamos a nuestra audiencia qué impacto puede tener el debate en el voto.

En Twitter, el 65 por ciento consideró que lo consolida, el 23,5 que lo define y el 16 que lo cambia.

En Instagram, 48 por ciento que lo consolida, 37 que lo define y 16 que lo cambia.

Y en Cadena 3.com, resultados similares.

Veamos algunos comentarios que ingresaron a través del mensajero.

Alejandro, de San Francisco: Veo el debate pero no me cambia el voto.

Guillermo: Yo soy fiel a mi voto. No lo cambio por nada. Aguante Massa.

Marta, de la ciudad de Buenos Aires: Consolida el voto.

Mauricio, de La Rioja: No cambio mí voto ni a palos.

Marcelo: La cuenta es clara, en Argentina no va cambiar la intención de voto.

Selva, de Santa Fe: Yo voy mirar el debate. Igual prometen, pero después se olvidan de Rosario.

Victor Hugo, de Córdoba: Para el debate me compré un bolsón de pochoclos y ositos de gelatina. No me voy a perder cuando Milei se ponga como indio que le robaron el taparrabos. Mejor que Netflix , un boom.

Néstor, de Córdoba: El debate, excelente momento para conocer a los hijos de Pinocho.

Javier, de Córdoba: Voy a ver el debate presidencial más como espectáculo, que otra cosa. ¿Le creemos a Massa que iba a echar a los ñoquis de la Cámpora? ¿Le creemos a Milei, que viene a terminar con la casta, y “suma” a Barrionuevo? ¿Debemos creerles algo a los políticos?

Javier, de Lanús: El debate es preciso para saber fehacientemente con claridad la propuesta que tiene cada candidato, aun sabiendo que candidato va a votar uno.

Alicia, de Córdoba: Si en el debate se expresarán sus planes, puede servir, pero si van a dedicarse a sacar trapitos al sol y a insultarme, eso es lo triste.

En definitiva, el debate presidencial es un derecho de la ciudadanía que permite conocer en un mismo momento y en un mismo lugar las propuestas de aquellos que aspiran a ocupar la Presidencia de la Nación.