El cónclave para elegir Papa, entre rito, secretismo y letras disimuladas

Tras la muerte del papa Francisco este 21 de abril de 2025, el mundo católico centra su atención en el cónclave, el proceso mediante el cual se elegirá al próximo líder de la Iglesia Católica.

A continuación, respondemos las principales preguntas sobre este ritual milenario, sus participantes, el funcionamiento y los emblemáticos signos del humo blanco y negro.

1. ¿Qué es el cónclave?

El cónclave es la reunión secreta del Colegio Cardenalicio, celebrada en la Capilla Sixtina del Vaticano, para elegir al nuevo papa, también conocido como Sumo Pontífice u obispo de Roma. Su nombre proviene del latín cum clave ("bajo llave"), ya que los cardenales son encerrados hasta que se tome una decisión. Este proceso, formalizado en 1274 por el papa Gregorio X mediante la bula Ubi periculum, busca garantizar la privacidad y evitar influencias externas.

2. ¿Quiénes son los miembros del cónclave?

Los miembros son los cardenales electores, aquellos menores de 80 años al momento de la vacante de la Sede Apostólica. Actualmente, el Colegio Cardenalicio cuenta con 252 cardenales, de los cuales 135 son elegibles para votar en el cónclave de 2025, provenientes de 48 países. La elección es exclusiva de los cardenales, una norma establecida en 1059 por el papa Nicolás II.

3. ¿Quiénes son los cardenales argentinos que pueden votar?

Argentina cuenta con ocho cardenales, pero solo cuatro son menores de 80 años y, por lo tanto, pueden participar en el cónclave:

• Ángel Rossi, 66 años, arzobispo de Córdoba.

• Víctor Manuel Fernández, 62 años, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

• Vicente Bokalic Iglic, 72 años, arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina.

• Mario Aurelio Poli, 77 años, arzobispo emérito de Buenos Aires.

Los otros cuatro cardenales argentinos (Leonardo Sandri, Luis Héctor Villalba, Luis Pastor Dri y Estanislao Esteban Karlic) superan los 80 años y no tienen derecho a voto.

4. ¿Cómo funciona el cónclave?

El cónclave comienza entre 15 y 20 días después de la vacante papal.

En este caso, se habla del 5 o 6 de mayo. Lo están definiendo los cardenales por estas horas.

Hasta tanto la Iglesia vive un período de Sede Vacante, que es gestionado por el camarlengo (actualmente el cardenal Kevin Farrell). Los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina, donde juran mantener el secreto y proceden a las votaciones. El proceso incluye:

• Preescrutinio: Preparación y distribución de papeletas, designación de nueve cardenales (tres escrutadores, tres infirmarii para recoger votos de enfermos y tres revisores).

• Escrutinio: Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta y la deposita en una urna, pronunciando un juramento en latín: “Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere” ("Llamo como testigo a Cristo Señor, quien me juzgará, que elijo a quien, según Dios, juzgo que debe ser elegido").

• Se requiere una mayoría de dos tercios para la elección.

• Postescrutinio: Los votos se cuentan, verifican y queman, generando la fumata (humo).

Se realizan hasta cuatro votaciones diarias (dos por la mañana y dos por la tarde). Si tras 33 o 34 rondas no hay elegido, los cardenales pueden optar por votar solo entre los dos candidatos más votos..

¿Qué son las papeletas?

Las papeletas son hojas rectangulares con la inscripción “Eligo in Summum Pontificem” ("Elijo como Sumo Pontífice") en la parte superior.

Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en la parte inferior, procurando que su caligrafía sea irreconocible para garantizar el anonimato.

Las papeletas se doblan para ocultar el nombre y se depositan en una urna. Tras el recuento, se queman para producir el humo que comunica el resultado al exterior.

6. ¿Qué significan el humo negro y el humo blanco?

El humo, conocido como fumata, es el resultado de quemar las papeletas tras cada votación en una estufa instalada en la Capilla Sixtina.

• Humo negro (fumata nera): Indica que no se alcanzó la mayoría de dos tercios, y el cónclave continúa. Se logra añadiendo productos químicos como perclorato de potasio, antraceno y azufre.

• Humo blanco (fumata bianca): Señala que un nuevo papa ha sido elegido y ha aceptado el cargo. Se produce con clorato de potasio, lactosa y colofonia. Desde 2005, se usan estos químicos para evitar confusiones, y el humo blanco va acompañado del repique de las campanas de la Basílica de San Pedro.

Un ritual con historia y simbolismo

El cónclave es más que una elección; es un acto cargado de simbolismo y tradición, que conecta a la Iglesia Católica con sus orígenes.

Desde la Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel, los cardenales deliberan en aislamiento, buscando discernir la voluntad divina.

Cuando el humo blanco finalmente emerge, el mundo espera el anuncio que realiza el cardenal protodiácono, que es el cardenal de más alta categoría dentro de las categorías de cardenales diaconos.

Hoy ese lugar lo ocupa el francés Dominique Mamberti, de 73 años.

Él dirá al mundo: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” ("Les anuncio una gran alegría: Tenemos Papa").