Educación en China: atrapados en el "gaokao"

Julio Perotti

El martes hablamos de las relaciones de la Argentina con China, a propósito de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, y de Máximo Kirchner, entre otros.

El tema despertó interés en nuestra audiencia a través de las distintas vías de mensajes.

Siguiendo con atención la gira, observamos que Máximo Kirchner se reunió con autoridades de distintas áreas, en particular la educación.

¿Qué dijo Máximo Kirchner? Además de culpar a la gestión de Mauricio Macri por la crisis, dijo que la Argentina considera “admirable” lo que hizo China en materia de educación y cómo incorpora cada vez más jóvenes al sistema educativo”.

Me puse a revisar un poco el sistema educativo chino elogiado por Máximo y me llamó la atención un aspecto en particular: lo que se llama el “gaokao”, un examen que decide, de manera impiadosa, quién accede a un cupo para la universidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por ejemplo, encontré en un informe que los adolescentes chinos se preparan durante años para la prueba: al menos 12 horas al día y con una fuerte presión sobre ellos.

Porque su vida escolar se enfoca en prepararse para el examen y, para muchos, obtener un buen puntaje, que es la única manera de ascender en la escala social.

"En sus mentes es como ir a la guerra", le dijo a BBC Mundo Xueqin Jiang, educador e investigador de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard. “Los profesores les dicen que es un asunto de vida o muerte”, dice Jiang. Más aún: “Desde el momento en que tu hijo nace, comienzas a pensar en cómo puedes conseguir que logre el máximo desempeño en el ‘gaokao’”.

Cómo será este clima casi bélico, que los días antes del examen los estudiantes se reúnen en multitudes y entonan cantos de batalla para subirse la moral: “¡Vamos a lograr la victoria, vamos a derrotar al ‘gaokao’!”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es tal la expectativa social que las familias salen a las calles a saludar a sus hijos y las autoridades montan operativos especiales para evitar fraude. De hecho, el fraude es penado con cárcel.

Más todavía, para mantener la concentración se cierran las calles vías, se suspenden obras de construcción cerca de las escuelas, hay transporte especial para los estudiantes y los equipos médicos se ponen en alerta.

¿De qué se trata del “gaokao”, considerado por muchos especialistas como “el examen más difícil del mundo”. “Gaokao” se puede traducir como “examen de ingreso a la educación superior”.

Nació en 1952, aunque estuvo suspendido entre 1966 y 1976, durante la Revolución Cultural de Mao Zedong.

Desde 1977, el “gaokao” se convirtió en la única vía en la que un joven de escasos recursos, especialmente de las áreas rurales, puede mejorar su futuro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El examen contiene preguntas de chino, matemáticas y un idioma extranjero. Además, cada joven debe elegir otros temas como historia, política, geografía, biología, física o química.

“No es necesariamente difícil, es más bien muy competitivo”, le afirma Yong Zhao, profesor en la escuela de Educación de la Universidad de Kansas y autor del libro "Quién teme al gran dragón malo: por qué China tiene el mejor (y peor) sistema educativo del mundo".

Jiang coincide dice que el examen “no es difícil en términos de contenido”, pero si “es estresante y tiene mucha presión porque no está basado en cómo te va, sino en cómo te va respecto a tus compañeros de clase”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Saben cuál es el resultado final? Lo explica Jiang: solo el 10 por ciento de una clase logrará ir a una universidad de calidad, y si no logras, se te considera un fracaso, de ahí viene la presión. .

Hay un lado bueno: expertos consideranpor ejemplo, que un estudiante de 15 años en Shanghái está en promedio tres años más avanzado en matemáticas que uno de Europa; y año y medio más avanzado en ciencia.

Pero, al final, los especialistas admiten que no están aprendiendo conocimiento para pensar de manera crítica o creativa sino para responder preguntas del examen.

Zhao piensa de manera similar, "todo el mundo está estudiando para este examen y no tienen la oportunidad de explorar otras cosas, que son quizás más importantes para la vida, como la creatividad, o el pensamiento crítico".

Es que a esta altura ya sabemos que si algo está penado en un régimen comunista es pensar y crear.

El examen es un modo más de obedecer al sistema.