Eclipse de los viejos y no tan viejos partidos políticos

Julio Perotti

La doctrina, el legado, el programa, la ideología, las afinidades…

Basamentos de los partidos políticos y argamasa que debería unir a los dirigentes con los seguidores.

En el altar, retratos de viejos e históricos líderes. Juan Perón y Eva Perón, Hipólito Irigoyen, Leandro Alem, Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo…

Se fueron yendo las generaciones y ellos quedaron arrumbados en las estanterías de la historia.

Cada tanto se le quita el polvo a uno y se le rinde algún homenaje. 40 años de la muerte de Juan Perón, por caso.

¿Qué significan para las generaciones nuevas?

Veamos. A nivel nacional, las personas de 16 a 25 años (o que tenían dos años al momento de la crisis del 2001) son un total de 6.542.047 electores.

O los que hoy tienen 40 años, que recién habían nacido cuando murió Perón.

O sea, dos generaciones de padres de 40 e hijos de 16 que sólo tienen, si es que tienen, memoria oral que les llegó desde dos o tres generaciones anteriores.

Pero nada de lo que ocurrió en épocas de crisis política e institucional y, casi de corrido y sin frenar, crisis económicas.

Esas sí marcaron sus vidas aun con la democracia como modo de vida.

Todo esto viene a cuento de cuando se habla de regenerar al peronismo o al radicalismo, por ejemplo.

Sumemos una fuerza más: el macrismo, por ejemplo, que nació hace apenas 20 años, en 2003.

Pongamos entonces en la mesa lo que para en cada una de las tres fuerzas que marcaron la vida de los argentinos.

¿Por qué no La Libertad Avanza? Porque recién es embrionaria y que, en definitiva, se basa sobre la persona de Javier Milei. O sea, la etapa que otros atravesaron hace muchos años.

Vamos por parte.

¿Qué es el peronismo hoy? Un montón de vertientes que cada tanto se unen para cantar la Marcha Peronista… Después se dispersan y de pronto hay intervencionistas, estatistas, muchachos que en lugar de combatir al capital lo convocan. Lo pongamos en términos más prosaicos: usan iPhone, andan en vuelos privados y en 4 x 4.

Eso sí, son como el mercurio, que puede reducirse a gotas más pequeñas, pero que no se pegan a nada más que a sí mismas y vuelven a formar la gota mayor. En definitiva, el peronismo, como el mercurio, no se junta con otra cosa que no sea el propio mercurio.

En general, en el peronismo subyace una extraordinaria capacidad de olvidar el pasado y hasta indultarse mutuamente entre ellos para volver a ser uno en cualquier momento y poner al “otro” en la vereda de enfrente. Y el que queda afuera, pasa al olvido.

¿Y los radicales? Convicciones herméticas de algunos, por donde sopla el viento, otros…

Un presidente del partido que es senador y que vota en sentido contrario a su bloque y por fuera de las demandas de los gobernadores…

Poder territorial en el interior, con intendentes en miles de lugares donde la mayoría de las veces se elige más por afinidad personal que por ideas políticas.

Otros dirigentes que, como en el caso de Córdoba, son cooptados por un peronismo que quiere dejar de ser tal para convertirse en el “partido cordobés”.

El macrismo, hoy ya ni de cerca una fuerza homogénea ni unificada. Su líder, Mauricio Macri, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, por otro, y Patricia Bullrich, en un tercero.

Desarmados el afecto entre los socios, ¿qué queda? ¿El espíritu de liberalismo corrido al centro?

La alternativa de una unión con La Libertad Avanza en una gran fuerza de derecha, agitada por Bullrich con el guiño de Milei, hizo estallar el volcán interno.

Horas después de que Mauricio Macri le reclamara a Milei la coparticipación de CABA (“El sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno que cumpla la ley”, le dijo), la asamblea del PRO fue tajante: no habrá fusión con La Libertad Avanza.

Por ahora, todos prometen que seguirán ayudando al Gobierno con el apoyo a leyes claves como las que necesita Milei.

Pero piensan en que eso no habilita la fusión. Porque si quedan abrazados y a Milei le va mal, los arrastrará consigo y, de última, ellos están a tiempo de recuperar protagonismo.

Anoche solo una muestra de cortesía en Tucumán: el saludo entre Patricia Bullrich y Macri.

En definitiva, ¿qué queda de los partidos más que el sello de goma?

¿Doctrina? Fuera.

¿Legado? Fuera.

¿Ideología? Fuera.

¿Afinidades? Fuera.

Se podrá argumentar que hay más partidos. Pero no se podrá negar que cada vez significan menos.