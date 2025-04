Recorte en salud: dicen que es cirugía menor pero falta la historia clínica

Por Adrián Simioni

En el contexto actual de la salud pública en Córdoba, escucho a los líderes sindicales y me doy cuenta de que la percepción de un ajuste severo se hace cada vez más evidente. La situación se centra en la baja de contratos, que inicialmente se cifra en 77, y no en 50 como se había mencionado. Esta información proviene de una conversación con David Consalvi, secretario general de la Gobernación de Córdoba, quien asegura que no hay un ajuste en curso. Sin embargo, la cancelación de puestos de trabajo es una realidad que no se puede ignorar.

De esos 77 contratos, tres han sido revisados y se ha dado marcha atrás en su baja. Hay 20 contratos que cuentan con un reemplazante, mientras que diez no se han renovado, aunque oficialmente se considera que esos empleados han renunciado. En total, se habla de 44 no renovaciones de contratos, según la información oficial que se maneja.

El gobierno argumenta que la cifra de 44 contratos cancelados en un total de 17.000 empleados en la salud de Córdoba representa solo el 0,25% del total. Sin embargo, me pregunto: ¿qué justifica estas cancelaciones? Desde hace un año, la lógica en el sistema de salud ha cambiado. Se ha empoderado a los directores de hospitales, otorgándoles más poder de decisión y vigilancia sobre el cumplimiento de funciones.

Este empoderamiento implica que los directores ahora pueden decidir quiénes son los empleados que cumplen con sus funciones, lo cual, en teoría, podría ser una medida razonable. Sin embargo, es fundamental evaluar los resultados de esta nueva estructura de poder. Al investigar la cantidad de empleados registrados en la Caja de Jubilaciones, me encuentro con que solo hay 13.015 empleados registrados, mientras que 4.000 no aparecen en los registros. Esta falta de transparencia genera desconfianza en el manejo de los recursos públicos.

Es evidente que el control es necesario, pero parece que este se aplica únicamente a los contratados. En el caso de los empleados efectivos, la situación es diferente: los despidos pasan desapercibidos y nadie se entera de ellos. Aunque no estamos acostumbrados a escuchar sobre despidos de empleados efectivos, esto no significa que se deba descuidar el control en ambos lados del espectro laboral.

Lo que me preocupa es la falta de un diagnóstico claro sobre la situación. Necesitamos una "historia clínica" del sistema de salud que permita entender mejor los problemas y las dinámicas en juego. Es imperativo cambiar las normas y sistemas de control, ya que de lo contrario, corremos el riesgo de repetir los errores del sector privado, donde los más vulnerables siempre son los que sufren las consecuencias.

En Argentina, el sector de la salud pública es vital y debe ser protegido. Esto implica administrarlo con atención al detalle y con un enfoque en la salud gratuita como un valor fundamental que debemos resguardar. La situación en Córdoba es un reflejo de un problema más amplio que requiere de nuestra atención y un enfoque crítico.