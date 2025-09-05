¿Qué lunes nos espera después de las elecciones?

Por Sergio Suppo

Hay razones para estar preocupados. No porque una elección tenga que ser un problema o una tragedia, sino por el contexto económico y el comportamiento de los mercados en las últimas semanas. Un escenario político electoral adverso para el gobierno el próximo domingo genera una preocupación extra. El gobierno no esperaba perder las elecciones el próximo domingo.

No me adelanto a afirmar que el gobierno va a perder, pero es una posibilidad concreta que el kirchnerismo festeje un triunfo. El gobierno asume que esa posibilidad existe. Se entiende la diferencia. Están abriendo el paraguas, advirtiendo que hay paridad, que las encuestas indican una diferencia escasa, etcétera. La elección de la provincia de Buenos Aires tiene particularidades. Es la primera vez que se vota en forma desdoblada y no hay un padrón único, sino ocho secciones electorales donde se vota por candidatos distintos según la región.

En distintas zonas hay ofertas diferentes. En algunas secciones, la competencia no es solo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, sino que otras fuerzas también entran en juego. La otra pregunta importante es cuánta gente va a votar y qué votos se dejan de emitir. El gobierno sospecha que una parte del ausentismo podría ser votos en favor de la Libertad Avanza. Por eso están abriendo el paraguas. En el bastión del kirchnerismo, hay una diferencia clara en su favor.

La rehabilitación política del kirchnerismo como opción de poder no se verá este domingo, sino potencialmente en octubre. Sin embargo, la reafirmación del kirchnerismo el domingo en Buenos Aires podría ser un dato indigesto para el gobierno. Esa es la preocupación que hay en el gobierno y la inquietud sobre el comportamiento de los mercados el próximo lunes. No digo que vaya a ocurrir algo catastrófico, pero hay inquietud. A pesar de que el presidente nunca ganó en Buenos Aires, la lógica era que el gobierno pudiera ganar de forma tranquila.

La pregunta ahora es sobre la diferencia que nunca hablamos. Sabemos que hay que desconfiar de las encuestas. La elección es una posibilidad para establecer si el populismo tiene capacidad de regresar al poder en Argentina en 2027. Si el populismo no está relegado a un lugar marginal, eso es un dato político relevante. La elección de octubre será otro escenario, ya que vota toda la Argentina y la competencia de la Libertad Avanza no se limitará al kirchnerismo.

En el resto del país, la Libertad Avanza tendrá otras competencias, incluyendo partidos provinciales y gobiernos locales que no están gobernados por el kirchnerismo. Este controla pocas provincias, siendo la más importante Buenos Aires. El único partido nacional que queda en pie es la Libertad Avanza. El resultado en Buenos Aires puede ofrecer imágenes indigestas, como a Cristina festejando en el balcón. No quiero hacer tremendismo, pero puede ocurrir que el kirchnerismo le refriegue en la cara haber ganado en su propio territorio.

¿Va a pasar eso? Vamos a ver. Me guío por lo que el gobierno dice respecto a su propia expectativa. No creo que estén escondiendo nada, pero sí creo que están preocupados porque no llegan en un buen momento económico ni político, por los errores y las denuncias de corrupción que los han afectado. Veremos cuánto el próximo domingo.