Milei versus Perón: La batalla por la refundación en Tucumán

Sergio Suppo

Hoy traigo a la memoria un texto firmado y pronunciado hace 77 años en la Casa Histórica de Tucumán el 9 de julio de 1947. Un acta que reafirmaba el compromiso del pueblo argentino de consumar su emancipación económica frente a los poderes capitalistas foráneos. Era Juan Domingo Perón, recién asumido presidente, quien declaraba la independencia económica de Argentina.

¿Pero se logró esa independencia económica o simplemente quedó plasmada en un acto partidario? En pocas horas más se va a leer otro acta con un tono similar al de la Declaración de Independencia. ¿Qué va a decir? Nos los representantes de las Provincias Unidas del Sur reunidos en San Miguel de Tucumán, lugar donde nació nuestra nación, declaramos solemnemente romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio origen a nuestra patria querida.

No estará Perón esta vez, estará el presidente Javier Milei. Y no es raro escuchar sobre una "refundación" argentina; todos los presidentes han intentado hacerlo. Pero si miramos hacia atrás, vemos que desde Perón hasta ahora no hemos hecho otra cosa más que decayendo.

La Argentina del Centenario era mejor que esta Argentina actual y la Argentina recibida por Perón era peor que aquella del Centenario. Y hoy estamos peor aún que cuando lo derrocaron a Perón en 1955.

Perón execraba el capitalismo y ahora Milei viene a reivindicarlo. Y aunque es cierto que la época de mayor crecimiento de la Argentina fue a fines del siglo 19, con grandes desigualdades sociales, nunca volvimos a ser aquella Argentina. Milei viene a refundarla.

Pero yo le plantearía al señor Presidente, con todo respeto, que no se anticipe. Que primero haga las cosas que tiene que hacer: el ajuste económico, la baja de inflación, el renacimiento de la actividad económica... Y después celebremos. No hay que celebrar antes de haber ganado el campeonato.

El Presidente parece pedir para sí mismo el Premio Nobel de Economía en medio de una tormenta económica y desconfianza por parte de los mercados. Pero primero hay que ver los logros y después celebrarlos. Ojalá sea cierto que estamos refundando el país bajo su ley. Pero yo preferiría verlo hecho realidad antes de celebrarlo.