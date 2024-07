La basura tirada en Buenos Aires, imagen de un retrato mafioso

Sergio Suppo

De camiones, de grúas, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Basura, mucha basura y cosas raras. Hace dos años, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidió reestatizar el servicio de grúas. La grúa que te lleva el auto porque es mal estacionado.

En ese momento pagaban $55.000 de canon. Eran dos empresas, Dakota y BRA. Luego, antes de irse, y esto es raro, voy a repetir la palabra "raro" en este comentario varias veces, cuando se estaba yendo, Rodríguez Larreta reprivatizó el servicio, se concesionó a empresas privadas con nuevos valores y preadjudicó.

¿Qué día lo hizo? El 6 y 7 de diciembre. El 7 de diciembre asumió Jorge Macri. Y hay contratos, o parte del contrato de preadjudicación, no de adjudicación plena, pero de preadjudicación, que tienen firma digital el 11 de diciembre. O sea, ya había empezado la nueva gestión.

Está bien, son del mismo partido. Pero el contrato que dejó establecido con tres empresas obviamente a Jorge Macri no le gustó, le pareció muy caro. Entonces decidió ir para atrás. Como había una preadjudicación, dijo "no, vamos a volver para atrás". Se arrepintió de lo que le había dejado hecho Rodríguez Larreta, a último momento, raro, y anuló o inició el trámite de anulación de los contratos con las empresas.

SAEM Tránsito Rosario, Ashira Ecova y Transporte 9 de Julio son las que se preadjudicaron los servicios de levantamiento de autos que se publican en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero ahora viene lo más raro. Porque hace dos o tres días los porteños están tapados de basura porque los recolectores de residuos afiliados al sindicato de Hugo Moyano dejaron de levantar la basura y, en algunos casos, la tiran en la vía pública. Simularon un incendio de un camión y tiraron la carga completa en una avenida en Buenos Aires.

O sea, están haciendo todo tipo de tropelías que obviamente en una ciudad como Buenos Aires, que genera muchísima basura, suponen un enorme trastorno para los vecinos. Y por lo tanto, un enorme problema para el jefe de Gobierno. Porque los vecinos van y dicen, "oiga Macri, ¿Qué pasa con esto?".

Pero, raro de nuevo, estábamos hablando de las grúas que levantan autos. ¿Qué tiene que ver la basura? En principio, Moyano dice, "no, yo temo por la fuente de trabajo de 310 trabajadores que son los que trabajan en las grúas". Pero el gobierno de Macri le dijo rápidamente, "no, mirá, no hay problema, no vamos a despedir a nadie. Porque todavía no vamos a adjudicar a nuevos trabajadores. Si alguno queda en banda, digamos, se queda sin trabajo porque viene una empresa concesionaria que no le da trabajo, nosotros lo vamos a dejar en la municipalidad. O sea que no te preocupes por la fuente de trabajo". Trabajo va a tener.

Entonces, ¿Por qué hay un conflicto? ¿Por qué los muchachos de Moyano tiran la basura si están garantizados en la fuente de trabajo? Raro. Porque hay dos empresas, Transporte 9 de Julio y Ashira Ecova, muy vinculadas a la familia Moyano.

Entonces, ¿Qué está ocurriendo en Buenos Aires? Que hay un grupo familiar que tiene empresas y tiene sindicato. Con un sindicato, te tiran la basura para apretarte para que te firmen la concesión. ¿De otra actividad? Por supuesto. De una actividad colateral, paralela.

Entonces, a mí también me resulta extraño, para no repetir la palabra rara otra vez, que el conflicto del que estamos hablando no sea denunciado políticamente. Todo el mundo sabe que estas empresas son del grupo Moyano o vinculadas al grupo Moyano. Es obvio que Moyano está presionando, tirando la basura para que le den un negocio. No hay ningún político que lo diga. Qué raro, qué extraño, qué llamativo.

Como derivación de esto, ahora hay un conflicto político interno entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Está bien, hay una pelea política interna del PRO, lo que ustedes quieran. Y es razonable que Macri patalee en contra de Rodríguez Larreta. Me parece perfecto. Pero acá tenemos otro problema. Y nadie lo está diciendo. Sólo los periodistas estamos hablando de esto.

Transporte 9 de Julio y Ashira Ecova, una empresa que trabaja en otras ciudades, como por ejemplo en San Francisco, Córdoba, Trelew, Junín, San Pedro, Balcarce y San Martín, que tienen negocios en distintos lugares.

¿Nadie está viendo que hay una acción mafiosa a cara descubierta en la ciudad que es la vidriera de la Argentina? Ciudad que todos los argentinos vemos todo el día en la televisión y forma parte de la agenda pública nacional, aunque sean sólo problemas vecinales como en este caso, un problema de conflicto por recolección de basura.

¿Nadie habla de esto en la política? ¿Y qué hacemos con la casta? O sea, ¿Qué hacemos con la casta? A nadie le importan más estos negocios mafiosos a cara descubierta que tenemos frente así a nuestras narices en la ciudad de Buenos Aires.

Ahora un legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, denunció penalmente a Moyano con todos estos argumentos, que son los dueños de dos empresas, que es una extorsión, etcétera, etcétera.

Ahora lo que hay que preguntarnos es qué va a pasar con la denuncia que está en la Justicia. Porque si hay una denuncia penal por un caso que claramente puede haber algún delito en el medio, ¿Qué va a hacer la Justicia? Ya sabemos los políticos no han dicho nada, salvo Del Gaiso ahora.

¿No sabía Rodríguez Larreta de la relación de estas empresas con esa familia sindical? Y Macri, ¿por qué no dice nada? Y habla de la linterna que tiene con Larreta. Rarezas del mundo político.

