Ganancias: el Partido del Estado sigue viviendo en su paraíso fiscal

Adrián Simioni

Volvió Ganancias, sin cambiar de nombre. Pero con las mismas mañas del Partido del Estado, los que trabajan para el Estado. Ellos necesitan que los tontos que trabajen en el sector privado, porque de ahí se cobran sus sueldos, pero no quieren pagar el impuesto, aunque cobren sueldos altos. Son todos socialistas y estatistas, pero usan toda su influencia y poder para evadirlo.

Con artilugios que son directamente inconstitucionales. Sólo que como nadie los cuestiona judicialmente, el tema nunca llega a la Corte. Y lo hacen así, de frente, a cara descubierta.

Por ejemplo, los empleados de ATE de Neuquén ya presentaron dos amparos para no pagar Ganancias. Un amparo lo presentaron ante la Justicia Federal, que es la jurisdicción que corresponde. Y la otra la presentaron a la Justicia Provincial, lo cual es absurdo porque Ganancias es un impuesto nacional. Claro: lo hicieron porque la Legislatura neuquina hace un tiempo sancionó una ley para hacer una trampa. El 40% del sueldo es por un ítem llamado “dedicación funcional”, y la ley dice que eso no forma parte de la base imponible de Ganancias, como si cualquier provincia pudiera cambiar una ley sobre un tema de jurisdicción nacional. Un absurdo completo, inconstitucional, no está en las atribuciones provinciales eso.

Otro caso es el de La Pampa, cuyos empleados públicos siguen sin pagar. Por ejemplo, un empleado de la Banda Sinfónica de la Provincia de La Pampa, no paga Ganancias. Allí la cuestión no está basada ni siquiera en una ley. Es un decreto del exgobernador Carlos Verna al que se le cantó fijar él cuál es el monto no imponible para los estatales de La Pampa estableciendo conceptos salariales que, según la Provincia, no pueden estar sujetos a impuestos. Algo para lo cual no tenía obviamente atribuciones. Lo mismo que La Pampa hicieron Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Imagínense si una empresa privada hiciera lo mismo: definiera sus propios montos imponibles mínimos de Ganancias para sus empleados. La Afip le caería a las tres de la mañana con la Gendarmería.

Por supuesto, a ninguno de estos 5 gobernadores se les ocurre renunciar a recibir su parte coparticipada de la mitad de lo recaudado por Ganancias, que paga el resto del país y que usan para pagar los sueldos de sus ñoquis, acomodados y empleados, todos los cuales viven, a su vez, en un paraíso fiscal.

Y a la Nación no se le ocurre llevarlos a juicio. La Afip inició hace años un proceso judicial que no llegó a ningún lado porque nadie parece interesado en hacerlo. De hecho, como es un conflicto entre Nación y 5 provincias la Nación debió haber recurrido directamente a la Corte. Ningún gobierno lo hizo. Debe ser porque todos ellos también son empleados públicos.

Resultado: el de siempre, el Partido del Estado, ese partido sin existencia jurídica pero el más poderoso de la Argentina, el que verdaderamente gobierna desde siempre, vuelve a ser una cueva de filibusteros, una casta de privilegiados que parasita a los pobres infelices que pagan impuestos y sufren la inflación en Argentina para que ellos puedan seguir financiando su eterna siesta.