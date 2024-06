Final del largo novelón de la ley Bases

Sergio Suppo

En la víspera del final de la larga saga sobre la Ley Bases, uno no puede evitar preguntarse: ¿volveremos a presenciar incidentes en la plaza del Congreso? ¿Tendremos que soportar nuevamente las escenas que presenciamos hace dos semanas y media atrás? Aunque espero que no sea así, no descartaría que aquellos acostumbrados a hacer política a través de acciones violentas vuelvan a hacer acto de presencia.

Entonces, ¿qué queda de la Ley Bases? En comparación con el extenso proyecto enviado en enero, poco. El Gobierno ha tenido que ceder fondos a las provincias para obtener sus votos, hacer algunas concesiones políticas y limitar enormemente sus expectativas originales. No se van a privatizar Aerolíneas Argentinas, los medios públicos ni el correo. Al menos por ahora.

Sin embargo, esto también le brinda al Gobierno una oportunidad. En las próximas elecciones legislativas podrán argumentar que necesitan más legisladores para poder llevar adelante una reforma más amplia del Estado.

¿Qué va a pasar con Ganancias? Todo indica que hay un acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores para aprobarlo y mantenerlo vigente. El impuesto a las ganancias es un buen impuesto desde el punto de vista impositivo y también garantiza financiamiento para las provincias. Sería ideal si estos impuestos pudieran reducirse sin aumentar otros gravámenes distorsivos, como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque.

Pero eso será materia de discusión posteriormente. Por ahora, lo que ha logrado el Gobierno es significativo en vista de su capacidad y la extensa agenda que se ha autoimpuesto. La implementación de la Ley Bases requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la administración de Milei.

Se espera que mañana, como lo indican las señales, los diputados tomen algunas decisiones que tomó el Senado como privatizaciones e insistan con Ganacias. Aunque el final de esta saga todavía no está escrito, todo apunta a que se llegará a un acuerdo. El Gobierno ha decidido poner fin a este tema: terminar con la Ley Bases y pasar página.

Veremos si mañana el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el Congreso cumplen respectivamente sus objetivos.