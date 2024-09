Desafío: qué le piden a la Argentina en los Estados Unidos

Sergio Suppo

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué piensan de nosotros, los argentinos, en el mundo? Mi experiencia en tierras norteamericanas me llevó a la conclusión de que, en general, no dicen nada. Estados Unidos es un país tan autosuficiente que no estamos en su agenda, salvo en ciertos círculos donde el interés por Argentina es mayor.

En Houston, la capital energética mundial, se aborda el fenómeno de Vaca Muerta. Existe una percepción errónea de que Vaca Muerta podría abastecer de energía a todo el mundo. En realidad, representa una gran oportunidad para Argentina en la explotación del gas, pero el panorama es complejo. La transición energética que se está viviendo globalmente, que va del petróleo y gas hacia fuentes de energía renovables, tiene al gas como protagonista. Argentina tiene un gran potencial en este sentido, pero enfrenta serias dificultades en términos económicos y legales. Las condiciones actuales no ofrecen garantías a los inversores, lo que limita nuestra capacidad para aprovechar plenamente esta oportunidad.

La explotación de Vaca Muerta podría llevar entre 10 y 15 años, y aunque habrá beneficios para el país, es probable que la mayor parte del gas se destine al consumo interno y a países vecinos como Brasil, Chile y Bolivia. La pregunta es: ¿hay realmente una oportunidad? Sí, pero si Argentina no ofrece las garantías necesarias, esa oportunidad será mucho más limitada de lo que imaginamos.

En cuanto a la figura de Javier Milei, los comentarios son variados. Muchos reconocen que ha asumido una tarea compleja y necesaria: abordar la macroeconomía, reducir el gasto y contener la inflación. Un profesor de la Universidad de Georgetown me comentó que bajar la inflación debería ser un proceso simple, pero en Argentina se percibe como un mal incurable. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Milei y su ministro, hay serias dudas sobre la consistencia de su plan a mediano y largo plazo.

Las inquietudes sobre la economía argentina no son nuevas y se pueden leer en los comunicados del Fondo Monetario Internacional. Las voces de los expertos en Estados Unidos reflejan un escepticismo sobre la capacidad del gobierno de Milei para implementar un cambio real en la política económica del país. El gran interrogante es si Argentina ha experimentado un cambio definitivo hacia políticas neoliberales o si Milei será solo una "golondrina" en este verano político.

Lo que el mundo desea saber es si Argentina ha cambiado su conciencia política y si realmente se está encaminando hacia un nuevo rumbo. No solo es responsabilidad de Milei, sino también del sistema político en su conjunto, que debe demostrar que hay un compromiso genuino con el cambio.