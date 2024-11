Cuando la violencia y la corrupción pasan a ser normales

Sergio Suppo

Hay una frase de Marguerite Yourcenar que a mí me gusta utilizar cada tanto, que es que "el problema no es el escándalo, sino acostumbrarse a él".

Hemos naturalizado un montón de escándalos que nos parecen normales. Este jueves se conoció la noticia de que echaron al técnico de Instituto, Diego Dabove, y nadie se ocupó de detener e identificar a los mafiosos que fueron e irrumpieron en el predio de Instituto para apretar. Esto es un delito de amenaza, de coacción. Bueno, nadie se va a ocupar, no hay un fiscal que intervenga de oficio en Córdoba.

El miércoles hubo un acto delictivo en Instituto, ¿no se van a ocupar? O sea, ¿nos parece normal? Hemos naturalizado que los barras vayan y aprieten a los jugadores porque los jugadores perdieron tres o cuatro partidos, que yo lamento, porque soy hincha de Instituto, lamento que hayamos perdido los partidos.

Ahora, no se me ocurriría en mi condición de hincha de Instituto ir a agredir a los jugadores porque es un delito. Hemos naturalizado un montón de cosas. Una también tiene que ver con el fútbol. Hemos naturalizado que no podemos convivir en una cancha. Y yo no soy tan viejo, pero recuerdo que hace 30, 40 años atrás, cuando yo era más chico, había hinchas mezclados en las plateas de las canchas de fútbol de Córdoba y de la Argentina. Y se podía convivir.

Ahora, si llegan a identificar o sospechar que alguien es de otro club, lo linchan. Y nos parece normal. Y le echamos la culpa al hincha de fútbol que se atrevió a ir a ver a su equipo de visitante, como nos parece normal que los paraguayos no puedan ponerse la camiseta de Messi.

El mundo hoy no funciona así. Y si no, miren los que miran todos los sábados o domingos los partidos de la Premier League o del fútbol español. Ahí hay gente mezclada con camisetas distintas. No pasa nada. Y si pasa, van presos los violentos.

Hemos naturalizado que los gremios hagan paros salvajes. Los cordobeses tenemos una experiencia extraordinaria con los muchachos de la UTA, con los muchachos del Suoem. Ahora, a nivel nacional, nos han vuelto a recordar lo salvajes que son los seis o siete gremios aeronáuticos. Uno peor que otro. Que dejan varados o secuestrados a los pasajeros adentro de los aviones. O sin viajar a miles y miles de pasajeros, mientras destruyen las empresas en las que trabajan. Nos parece normal eso.

Nos parece normal que una persona que fue investigada, procesada, imputada, juzgada, condenada, que volvió a ser juzgada porque apeló la sentencia, no esté presa. O sea, nos resulta normal que los poderosos no vayan presos. O que muy poquitos de ellos vayan presos.

Y la otra cara de la moneda. Nos resulta natural que gente que sólo trabajó ocupando cargos en la función pública tengan niveles de vida compatibles con los grandes millonarios del mundo.

Nos parece normal que los políticos se hagan millonarios. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero sí que hay muchos. Y que los conocemos. Y que nos parece normal. Demasiado normal para que nos vaya como nos va.

