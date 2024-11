Cristina suma otra condena y sigue en el centro de la escena

Sergio Suppo

Cristina, nuevamente en el centro de la escena. La pregunta que surge es: ¿para qué se volvió candidata a conducir el peronismo? En gran medida es porque Cristina estaba esperando que la volvieran a condenar, como finalmente ocurrió. O sea, era un intento de presión a la justicia, como tantos otros que ejerció, siendo presidenta, vicepresidenta, jefa de la oposición durante el gobierno de Macri.

Cristina cree que todo gira alrededor de ella, y muchas veces la realidad política argentina ha girado alrededor de Cristina. Así nos fue. Así nos va también. Porque Cristina, mal que a muchos les pese, sigue siendo una referencia política en la Argentina.

El presidente Milei la está eligiendo a Cristina como rival, que es una forma de ponerla en valor. Muchas veces, cuando uno elige a los adversarios, es no solo un lujo político, sino también un riesgo. Macri eligió a Cristina como rival. Cuando a él le fue mal, volvió Cristina, y lo puso Alberto.

No estoy diciendo que se va a repetir, ni tiene por qué repetirse. Porque hay niveles de conciencia política en la Argentina, significativos en los últimos tiempos, que han hecho posible, por ejemplo, que alguien que vino de la nada se convirtiera en presidente de la Nación, como Javier Milei.

Pero Milei está eligiendo a Cristina de nuevo como su rival, como su adversaria política. Y ella se ha vuelto a ganar un lugar dentro del peronismo como la jefa del peronismo.

Dentro del peronismo hay muy pocos que la cuestionan. Ayer, por primera vez, hablando de kirchnerismo y hablando de Cristina, apareció el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El peronismo de Córdoba es, desde hace mucho tiempo, algo así como un partido provincial, al punto de que el mismo Llaryora dice que él es el líder, el gobernador del partido cordobés. Pero el gobernador provincial tiene ganas de volver y competir en la interna del peronismo nacional, ahí donde está Cristina.

¿Formaría parte Llaryora y el peronismo de Córdoba de un peronismo liderado por Cristina? ¿O va a haber una renovación?

Los gobernadores que por atrás la cuestionan, cuando hablan en público la terminan defendiendo o elogiando, o no la atacan como mínimo. ¿Se van a animar a renovar el peronismo? ¿Qué esperan, que la Corte condene a Cristina Kirchner? La Corte no tiene plazos, puede estar 20, 30 años sin tratar el tema, con lo cual los delitos por los que ha sido condenada van a seguir impunes. Ella no va a ir a la cárcel si la Corte no condena. Ya pasó con Carlos Menem, que murió sin estar con condena firme por parte de la Corte.

La mayoría de los reos, la mayoría de los condenados, cuando hay un fallo en casación, cumplen la condena. Porque ya no tienen capacidad económica ni poder político para apelar a la Corte. Ir con un recurso a la Corte requiere dinero y poder político. Cristina tiene las dos cosas.

La palabra la tiene la Corte. Es parte de su responsabilidad políticas establecer en un plazo razonable quién es culpable y quién es inocente. Sobre todo, cuando esos acusados y condenados, como en el caso de Cristina, han ejercido el cargo más importante de la República Argentina.