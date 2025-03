Francisco y su visión transformadora sobre la mujer

En un mundo que aún lucha por la igualdad, el Papa Francisco alza su voz para destacar el rol indispensable de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sus reflexiones resuenan como un llamado a la acción, porque subraya la dignidad, el talento y la necesidad de una presencia femenina más activa en todos los ámbitos.

A partir de sus palabras, recopiladas por el R.P. Rafael Osorio en 2018, se dibuja una visión progresista que desafía tradiciones y machismos arraigados.

Francisco reconoce el “genio femenino” como una fuerza esencial. En Evangelii Gaudium (2013), destaca la sensibilidad, intuición y capacidades únicas de las mujeres, afirmando que su aporte es clave en la vida social, laboral y en la toma de decisiones, tanto en la Iglesia como en el mundo secular.

“Se ha de garantizar la presencia de las mujeres en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes”, insiste, abogando por espacios que permitan a las mujeres desplegar su riqueza sin restricciones.

El Papa no esquiva las tensiones. Reconoce que las reivindicaciones por los derechos femeninos, basadas en la igual dignidad entre varón y mujer, plantean “preguntas profundas” a la Iglesia, preguntas que no se pueden ignorar. En una entrevista de 2013, alertó contra el “machismo con faldas”, criticando soluciones superficiales que disfrazan de progreso actitudes patriarcales. Para él, la mujer no debe ser un eco del varón: tiene una “estructura diferente” que merece ser valorada en su esencia.

Su visión trasciende lo terrenal al señalar a la Virgen María como ejemplo supremo. “La mujer, en la Iglesia, es más importante que los obispos y los sacerdotes”, afirmó en 2013.

Y destacó que su rol no se limita a funciones jerárquicas, sino que encarna una dimensión espiritual y práctica que la Iglesia debe explicitar mejor.

Este reconocimiento eleva a la mujer a un plano de influencia que va más allá de lo institucional.

Francisco también celebra los cambios de las últimas décadas, donde la participación femenina ha crecido en la familia, la sociedad y la Iglesia.

Sin embargo, su mensaje es claro: aún hay camino por recorrer. Propone “ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva”, un desafío que él mismo asume como líder de una institución tradicionalmente masculina.

A 12 años de su pontificado, y mientras enfrenta una salud crítica desde el Policlínico Gemelli, la visión de Francisco sobre la mujer sigue siendo un faro de renovación.

Es un llamado a derribar barreras, a escuchar las “cuestiones profundas” que las mujeres plantean y a construir una Iglesia y un mundo donde su “genio” no solo sea reconocido, sino plenamente liberado.