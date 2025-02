La Chaya, el emblemático festival de La Rioja, se vive con gran intensidad y emoción. Este año, la presencia de artistas como Soledad y Sergio Galleguillo en el escenario generó un ambiente festivo que resuena en el corazón de los asistentes.

Durante la transmisión, Orlando Morales, enviado de Cadena 3, compartió su experiencia en el evento. "Anoche pasó algo muy lindo y tengo que agradecerle la fina gentileza que tiene Soledad", comentó.

Orlando relató cómo fue invitado al escenario por la artista, quien interactuó con el público y lo llenó de harina. La artista también se bajó a chayar con la gente, disfrutando de la cercanía con sus seguidores. "La verdad fue superlativo, una noche espectacular", agregó.

Noticias Momentazo: Orlando Morales y Soledad "chayaron" en pleno escenario en La Rioja Video

Soledad, por su parte, expresó su conexión con el evento y su público. "A mí me gusta estar con la gente. Me motiva el Carnaval", afirmó a Cadena 3. La artista destacó la importancia de sentirse parte de la comunidad, señalando que "a veces me ven como parte de su familia y yo también lo siento así".

Noticias Soledad Pastorutti "chayó" en pleno escenario en La Rioja Video

En cuanto a sus planes futuros, Soledad anunció un único show el 5 de abril en Buenos Aires, prometiendo una celebración especial. "Va a ser algo maravilloso y que va a comenzar ese camino del 2025 recorriendo para cumplir los 30 años", reveló, dejando a sus seguidores expectantes.

La tercera noche de La Chaya promete ser igualmente emocionante, con la participación de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, entre otros.