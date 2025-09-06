Ema Cabral llevó el folclore del norte cordobés a la Expo Rural de Jesús María

FOTO: Un joven folclorista cautiva con su música en la Expo Rural

La Expo Rural de Jesús María se llenó de la esencia del norte cordobés con la actuación de Ema Cabral, un joven talento de 21 años oriundo de Capilla de Sitón.

En el Estudio Móvil de Cadena 3, Cabral compartió su música y su historia, conquistando a los presentes con su interpretación de Cielito lindo y el emblemático silbo del cardenal, que resonó como un homenaje a la soledad y el amor de su tierra.

“Estoy muy agradecido de formar parte de esta terrible peña y de estar en este tremendo estudio”, expresó Ema en diálogo con Cadena 3.

Con tan solo 21 años, pero con una trayectoria que comenzó a los 8, el cantante destacó su compromiso con el folclore: “Hace tres años venimos laburando en este camino tan difícil, pero vamos despacito, tranco a tranco, haciéndolo bien”.

Con versos que evocan la espesura de los caminos y la ternura de un amanecer, Ema Cabral cantó: “Silbo dulce el cardenal sobre su pecho, la soledad. Cielito lindo, no sufras más, cantaba alegre el cardenal”. Su voz, cargada de sentimiento, conectó con el público que se congregó en la Expo Rural, un espacio que vibra con la tradición y la pasión por la música criolla.

La presencia de Cabral en Jesús María reafirma el talento emergente del interior cordobés, consolidando su lugar en la escena folclórica con una propuesta auténtica y cercana.

Entrevista de Alejandro Bustos