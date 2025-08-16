Sergio Galleguillo celebró el folclore argentino en Yvy Porá con Cadena 3

FOTO: El artista destaca la importancia del folclore y critica la falta de apoyo político

Sergio Galleguillo se presentó en Yvy Porá y destacó la importancia del folclore argentino. En un emotivo mensaje, el artista expresa su gratitud hacia Cadena 3, afirmando: "Agradecido siempre a la Cadena 3 de toda la vida. Le debo muchísimo todo lo que es mi carrera."

En la conversación, Galleguillo mencionó la reciente exitosa gira por Buenos Aires y expresa su deseo de llevar el folclore a más familias: "Andamos buscando que nos vuelvan a seguir, que vean lo que llevar un poco de festivales del interior".

El artista señaló el resurgimiento del folclore en Argentina, diciendo: "Por supuesto, no te olvides que en tus últimos tiempos, otros músicos nos han ninguneado al folclore, pero tenemos la posibilidad de mostrarles con hechos". Además, criticó la falta de interés en la música folclórica por parte de algunos políticos.



Sergio Galleguillo con Alejandro Bustos, en Formosa.

"Argentina es algo maravilloso lo que nos pasa. Es el único país que tiene una raíz de folclore y muchos eventos de festivales", subrayó Galleguillo, quien también resaltó que el folclore invita a otros géneros, a diferencia de otros festivales que excluyen su música.

Finalmente, el músico reafirmó su compromiso con la música que perdura en el tiempo: "Estamos aquí para hacer canciones que queden toda la vida".

Galleguillo agradeció también a su público y a Cadena 3 por el apoyo constante, reafirmando la importancia del folclore en la cultura nacional.

Informe de Alejandro Bustos