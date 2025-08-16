Sergio Galleguillo celebró el folclore argentino en Yvy Porá con Cadena 3
El cantante riojano destacó la relevancia del folclore en Argentina y agradeció a Cadena 3 por su apoyo constante. Comenta sobre el impacto de festivales como Yvy Porá, Formosa.
16/08/2025 | 10:35Redacción Cadena 3
FOTO: El artista destaca la importancia del folclore y critica la falta de apoyo político
Sergio Galleguillo se presentó en Yvy Porá y destacó la importancia del folclore argentino. En un emotivo mensaje, el artista expresa su gratitud hacia Cadena 3, afirmando: "Agradecido siempre a la Cadena 3 de toda la vida. Le debo muchísimo todo lo que es mi carrera."
En la conversación, Galleguillo mencionó la reciente exitosa gira por Buenos Aires y expresa su deseo de llevar el folclore a más familias: "Andamos buscando que nos vuelvan a seguir, que vean lo que llevar un poco de festivales del interior".
El artista señaló el resurgimiento del folclore en Argentina, diciendo: "Por supuesto, no te olvides que en tus últimos tiempos, otros músicos nos han ninguneado al folclore, pero tenemos la posibilidad de mostrarles con hechos". Además, criticó la falta de interés en la música folclórica por parte de algunos políticos.
Sergio Galleguillo con Alejandro Bustos, en Formosa.
"Argentina es algo maravilloso lo que nos pasa. Es el único país que tiene una raíz de folclore y muchos eventos de festivales", subrayó Galleguillo, quien también resaltó que el folclore invita a otros géneros, a diferencia de otros festivales que excluyen su música.
Finalmente, el músico reafirmó su compromiso con la música que perdura en el tiempo: "Estamos aquí para hacer canciones que queden toda la vida".
Galleguillo agradeció también a su público y a Cadena 3 por el apoyo constante, reafirmando la importancia del folclore en la cultura nacional.
/Inicio Código Embebido/
100 Noches Festivaleras. Cadena 3 presente en la 4°edición del Festival Yvy Porá junto a Lázaro Caballero
En Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa, Lázaro Caballero encabeza una celebración que combina música folclórica, tradiciones gauchas y solidaridad.
/Fin Código Embebido/
Informe de Alejandro Bustos
Lectura rápida
¿Quién se presentó en Yvy Porá?
Sergio Galleguillo se presentó en Yvy Porá.
¿Qué destacó el artista en su mensaje?
La importancia del folclore argentino.
¿Cuál fue el deseo de Galleguillo respecto al folclore?
Llevar el folclore a más familias.
¿Qué criticó el artista sobre la música folclórica?
La falta de interés en el folclore por parte de algunos políticos.
¿Qué reafirmó Galleguillo sobre su música?
Su compromiso con hacer canciones que perduren en el tiempo.