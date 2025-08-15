En vivo

Espectáculos

"Un Poco de Ruido" llega al Quality con toda su cumbia

Liderado por Pinky, Damo y DJ Pipo, este trío promete hacer temblar el escenario con una explosiva zapada cumbiera llena de hits, invitados especiales y pura energía cordobesa. 

15/08/2025 | 08:27Redacción Cadena 3

FOTO: Un Poco de Ruido.

El próximo 9 de octubre de 2025, la Quality Arena de Córdoba se convertirá en el epicentro de la fiesta con Un Poco de Ruido, el ciclo de streaming que ha revolucionado la cumbia en Argentina. 

 Liderado por Pinky, Damo y DJ Pipo, este trío promete hacer temblar el escenario con una explosiva zapada cumbiera llena de hits, invitados especiales y pura energía cordobesa. 

Un show que no te podés perder

Tras su exitoso paso por la Plaza de la Música y el Festival Nacional de Cuarteto, Un Poco de Ruido regresa a “la Docta” con su característico formato de espectáculo que combina los mejores temas de cumbia y cuarteto con momentos únicos junto a artistas invitados. 

¡Prepárate para cantar, bailar y gritar “OOAAAAAAA” toda la noche! 

Entradas y beneficios exclusivos

Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 12 horas en ticketek.com.ar o en la boletería de Quality Espacio. 

Además, podés aprovechar cuotas sin interés con Bancor y Naranja X, para que no haya excusas para perderte esta fiesta.

