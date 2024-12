Roberto “Mengue” Tejedor, un experimentado corredor que ha participado en el Rally Mundial, le cumplió el sueño a Aída Juárez, una mujer de 83 años: subirse a un auto de rally y sentir la adrenalina del tramo Los Chañares, un lugar que ha sido parte de su vida.

En diálogo con Cadena 3, Roberto había contado que todo comenzó cuando él asistió a un curso de navegante en Tulumba, donde conoció a Aída. "Ella sabía que yo tenía un auto de carrera y me preguntó si podía cumplir su sueño", había comentado Roberto.

/Inicio Código Embebido/

Viva la Radio Un piloto de rally le cumplió el sueño a una mujer de 83 años y manejaron juntos Video

/Fin Código Embebido/

Este fin de semana, Roberto se reencontró con Aída y ella compartió su emoción con Cadena 3: “Es hermoso, es muy lindo y fuerte también. Le agradezco a Roberto que me cumplió el sueño".

Roberto describió la experiencia como “alucinante” y reflexionó sobre la importancia de no dejar los sueños inconclusos. “Los sueños no prescriben, no caducan, no se vencen. Debemos tenerlos presentes hasta el día que Dios nos llame”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

Viva la Radio Un piloto de rally le cumplió el sueño a una mujer de 83 años y manejaron juntos Video

/Fin Código Embebido/

“Ella en las curvas me pedía que acelere y le tenía que explicar que como venía gente no podía, pero en las rectas largas en las que no venía nadie si lo llevaba a un ritmo importante”, contó Roberto.

“Ver la carita de felicidad de Aída me va a quedar de por vida. Esto justificó todo lo que hice en mi vida", destacó Roberto

Roberto, con 37 años de experiencia en el rally, armó su propio Fiat 125 para esta ocasión especial.

Informe de Martín Bonansea