FOTO: Un auto volcó y causó corte total de ruta en las Altas Cumbres

Un accidente de tránsito ocurrió en las Altas Cumbres, donde un automóvil volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 19, lo que provocó el corte total de la ruta.

Trabajan en el lugar personal de policía caminera. En el vehículo viajaban dos ocupantes, un hombre y una mujer, quienes al parecer sufren lesiones leves.

Además, una gran cantidad de vehículos quedaron detenidos en la ruta, generando inconvenientes para los conductores que no comprenden la razón de la demora. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para normalizar la situación.

Informe de Roberto Fontanari