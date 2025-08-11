En vivo

Un auto volcó y causó corte total de ruta en las Altas Cumbres

Un volcamiento en el kilómetro 19 de Altas Cumbres genera caos vehicular. Dos ocupantes sufren lesiones leves. La policía caminera trabaja para normalizar la situación y despejar la ruta.

11/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3

FOTO: Un auto volcó y causó corte total de ruta en las Altas Cumbres

  1.

    Audio. Accidente en las Altas Cumbres: un vehículo vuelca y ruta queda cortada

    Cadena 3

    Episodios

Un accidente de tránsito ocurrió en las Altas Cumbres, donde un automóvil volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 19, lo que provocó el corte total de la ruta.

Trabajan en el lugar personal de policía caminera. En el vehículo viajaban dos ocupantes, un hombre y una mujer, quienes al parecer sufren lesiones leves.

Además, una gran cantidad de vehículos quedaron detenidos en la ruta, generando inconvenientes para los conductores que no comprenden la razón de la demora. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para normalizar la situación. 

Informe de Roberto Fontanari 

