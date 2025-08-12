Travel Sale 2025: semana de oportunidades para viajar por Argentina y el mundo

FOTO: El Travel Sale reunirá a más de 100 agencias de viajes con promociones y financiación

Del 25 al 31 de agosto de 2025, se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, la iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) que, desde 2015, promueve los viajes de los argentinos a través de agencias de todo el país.

En su 11ª edición, el evento contará con más de 100 agencias ofreciendo descuentos, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en destinos nacionales e internacionales, con el objetivo de facilitar la planificación de vacaciones y escapadas, incluso en temporada baja.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destaca la relevancia del Travel Sale: “Es una herramienta clave para el turismo, que genera movimiento en la industria y permite a miles de personas acceder a propuestas atractivas y personalizadas”.

Por su parte, Martín Romano, vocero del evento, subraya su crecimiento sostenido: “Año tras año sumamos más agencias, destinos y beneficios, acercando oportunidades reales para viajar con confianza y buenos precios”.

Promociones y financiación a medida El Travel Sale 2025 pondrá énfasis en la financiación, con acuerdos entre bancos, aerolíneas y agencias que ofrecerán cuotas sin interés en paquetes turísticos, vuelos, hoteles y servicios complementarios.

Las promociones incluirán descuentos en alojamientos, upgrades en pasajes y equipaje sin costo, además de opciones de pago flexibles para destinos locales como Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, y capitales internacionales.

Apoyo de provincias y empresas

El evento contará con el respaldo de provincias como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que promocionarán sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos. Empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas se sumarán con beneficios exclusivos, integrando servicios que enriquecen la experiencia de viaje.

Anticipación para el verano y sorteos

Con foco en la temporada alta de verano, el Travel Sale incentivará reservas anticipadas con precios promocionales y financiación.

Además, en las semanas previas, se realizarán sorteos de más de 30 experiencias turísticas únicas, como estadías y paquetes completos, con detalles de participación disponibles en los canales oficiales del evento.

Un evento consolidado

El Travel Sale se posiciona como una de las principales acciones comerciales del turismo argentino, fortaleciendo la red de agencias y ofreciendo asesoramiento profesional, seguridad en la compra y beneficios exclusivos.

Con una oferta diversa para todos los presupuestos, la edición 2025 promete superar los resultados previos, dinamizando el mercado y conectando a los viajeros con oportunidades únicas para planificar sus próximas aventuras.