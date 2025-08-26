Travel Sale 2025: descuentos y cuotas en destinos nacionales e internacionales

FOTO: La edición de este año ofrece promociones atractivas y financiación

La undécima edición del Travel Sale, que se celebra del 25 al 31 de agosto de 2025, arrancó con un éxito rotundo, registrando descuentos significativos y opciones de financiación que atraen a miles de argentinos.

Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), el evento digital ofrece promociones en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias, tanto para destinos nacionales como internacionales, consolidándose como una oportunidad clave para planificar viajes.

Juan Giovenco, gerente de ventas de Almundo y Ola, habló con Cadena 3 y sostuvo que los destinos más buscados reflejan las preferencias clásicas de los viajeros argentinos.

En el ámbito nacional, San Carlos de Bariloche se posicionó como el destino más elegido, seguido por Mendoza, Iguazú y Ushuaia, que ocupó el quinto lugar.

“Bariloche, Iguazú y Mendoza siempre son los favoritos, tanto para los argentinos como para los turistas extranjeros que visitan el país”, afirmó Giovenco.

Entre los destinos internacionales, Brasil lidera con Río de Janeiro a la cabeza, seguido por Estados Unidos (con Miami como favorito) y Madrid en tercer lugar.

“Río de Janeiro, Punta Cana y Miami son los más demandados para viajar al exterior”, añadió.

Un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba, confirmó la efectividad de las rebajas.

Comparando precios de principios de agosto con los del primer día del Travel Sale, se registró una reducción promedio del 29% en vuelos domésticos y del 10% en internacionales.

El tramo Buenos Aires-Córdoba destacó con una caída de hasta el 50%, seguido por Buenos Aires-Mendoza con un 42%.

En destinos internacionales, el tramo Buenos Aires-Florianópolis mostró una baja del 25%. “Estos datos avalan que las promociones son reales y no una estrategia inflada”, explicó Nicolás Campoli en diálogo con Cadena 3.

Un diferencial clave de esta edición es la financiación. “Ofrecemos hasta 18 cuotas sin interés para destinos nacionales con distintos bancos y opciones de cuotas pre-viaje para hoteles y circuitos internacionales, permitiendo pagar antes del viaje”, destacó Giovenco.

Estas facilidades, sumadas a descuentos de hasta el 50% en vuelos y paquetes, impulsan la compra inmediata. “Es la semana para concretar lo que venías planeando. Hay escapadas de fin de semana o viajes más largos, pero ahora es el momento de aprovechar”, recomendó.

Para acceder a estas ofertas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Travel Sale, contactar a las más de 140 agencias participantes, llamar al call center (0800-10220-1031) o consultar por WhatsApp.

Con destinos como Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Río de Janeiro, Miami y Madrid liderando las búsquedas, el Travel Sale 2025 se consolida como una oportunidad única para viajar con descuentos reales y facilidades de pago, tanto dentro de Argentina como al exterior.

Informe de Alejandro Bustos