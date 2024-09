Tensión frente al Congreso en la protesta de jubilados por el veto a la reforma

Momentos de tensión se vivieron frente al Congreso de la Nación Argentina, en la marcha de jubilados y pensionados en contra de la desición del presidente Javier Milei de vetar la ley de reforma previsional que había sido aprovada la semana pasada.

También acompañaron el reclamos organizaciones como el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la UTEP y el Movimiento Evita, entre otras.

Los jubilados, que se manifestaron afuera del Congreso, expresaron su descontento con las políticas actuales: "El reclamo es claro, nos quieren matar, así de fácil", dijo un jubilado de 77 años, quien enfatizó que la canasta básica de un adulto mayor supera los 900 mil pesos, mientras que su pensión apenas supera los 200.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los incidentes comenzaron cuando los manifestantes cortaron las avenidas Callao y Rivadavia, lo que llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad, que comenzaron a reprimir la protesta.

Una jubilada, que se identificó como beneficiaria de una pensión de solo $238.000 mensuales, expresó a Cadena 3: “No entiendo cómo no se dan cuenta que no nos alcanza para vivir, y no llegamos a fin de mes.”

Dentro del Congreso, el jefe de gabinete Guillermo Francos expone por primera vez desde que asumió su cargo, y defendió el veto de Milei, ya que consideró que aprobar la ley era "irresponsable".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También afirmó: "Esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023”.

Informe de Mauricio Conti.