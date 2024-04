Para Di Pace, mayo será clave para ver si la economía rebota lentamente o rápido

El analista económico y director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, destacó este lunes la importancia del superávit fiscal y comercial para Argentina.

En dialogo con Cadena 3, Di Pace explicó que el superávit fiscal se da cuando los ingresos del Estado superan sus gastos. "Desde que la nueva gestión ingresó al gobierno, efectivamente ha logrado ese superávit fiscal", afirmó.

Di Pace explicó que esto se alcanzó a través de la reducción del gasto público y el aumento de los ingresos estatales por recaudación tributaria.

En ese contexto, el analista dijo que el presidente Javier Milei comunicará, en el mensaje por cadena nacional que dará este lunes a la noche, que se consiguieron “superávits gemelos un trimestre consecutivo, algo que no se lograba desde período 2003-2008, en el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.

Por otra parte, Di Pace también mencionó que las reformas fiscales pueden ser difíciles de entender para los ciudadanos comunes. "De los números macro a los micro, hay una distancia", afirmó.

Según él, si se reduce la inversión pública y el consumo público, es necesario que el sector privado intervenga para mejorar las circunstancias económicas.

Además, Di Pace señaló que cualquier mejora en la economía está condicionada tanto por factores macroeconómicos, como por la agenda política. Enfatizó, en particular, cómo las políticas fiscales afectan a pequeñas empresas e individuos autónomos.

“Para que la salida de esta caída sea una ‘V’, la agenda política tiene que acompañar. Si no, será más lento. En algún momento, la economía rebota, porque cae tanto... Parecería que el valle más profundo ya lo vivimos en diciembre, enero y febrero. Ahora hay que ver si la economía comienza a acomodarse lentamente o más rápido. Mayo es clave para ver qué pasa”, consideró.

“A partir de eso, hay que ver cómo se recompone el salario y cómo mejora el ingreso de los argentinos. Eso se logra con más actividad económica”, señaló.

“El frente externo, que es en el que la economía anda relativamente mejor (agro, ganadería, minería, energía, petróleo) es un sector que representa el 30 por ciento del producto. El resto se mueve en el mercado interno, que es el 70 por ciento del producto bruto y eso aún está en caída. Es muy difícil mejorar el ingreso con inflación y caída de la actividad económica”, añadió.

Sobre las universidades públicas argentinas y su financiamiento actualmente en disputa política, dijo: "Es real que la partida existe y cae en términos reales. Ahora bien, la universidad nunca estuvo bien. No veo que peligre la universidad pública. Este presiente quiere auditar esos números y a mí no me parece mal".

Finalmente, Di Pace comentó sobre la reforma laboral y la flexibilización laboral. Según él, el mercado laboral argentino “ya está bastante flexibilizado hace mucho tiempo”, con un alto nivel de informalidad y un crecimiento salarial privado que no puede seguir el ritmo del sector público.

“¿En estas condiciones crecerá el empleo formal? ¿Les seguiremos mintiendo a los jubilados que les daremos una mejor jubilación si no hay un activo formal que financie al pasivo?”, se preguntó.

“En Argentina, hay 600 mil pymes. Si cada una tomara dos empleados, hacemos una revolución y habría más de un millón y medio de puestos de trabajo en un año”, aseguró.

“En 2003, en el país 3.500 juicios laborales. En 2023, cerramos con 144.000. Quiere decir que, si en Argentina hay 600.000 pymes, casi un cuarto de las mismas se comieron un juicio. Es inviable”, concluyó.

Entrevista de "Viva la Radio".