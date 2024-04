Cachanosky dijo que lo de Milei "es humo" y advirtió: "Hay trampa estadística"

Roberto Cachanosky, economista con mirada liberal, criticó al presidente Javier Milei en la previa al discurso que brindará este lunes en cadena nacional.

“Hablará del déficit, del dólar. Superávit fiscal tuvieron en enero y febrero, en marzo tuvieron déficit. En enero y febrero fue porque licuaron jubilaciones, sueldos públicos, asignaciones sociales y no pago de subsidios. Pero eso no es sostenible en el tiempo, por eso en marzo no les dio. Hay una trampa estadística”, denunció Cachanosky en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El discurso es atractivo, lo que hacen es lo contrario al discurso. Dejaron el tipo de cambio, fijo, con devaluación del 2 por ciento mensual. Al cepo cambiario no saben cuándo lo van a resolver. Hay mucho humo en todo esto”, indicó, y alertó: “La recesión de la economía hace caer la recaudación, el Estado recauda menos. El Impuesto País es el tercero en importancia”.

Críticas a Milei

Cachanosky apuntó directamente contra el mandatario nacional y planteó: “El problema de Milei es que aprendió algo de liberalismo en los últimos años. Se enamoró, es un discurso que pega, pero no entiende cómo funciona el sistema, tiene unas contradicciones descomunales”.

“Liberó todos los precios, ¿y por qué no sacó el cepo? Si el tipo de cambio oficial es igual al de mercado, que libere el tipo de cambio. La precariedad de los razonamientos de Milei es espeluznante. Cavallo es cuidadoso en sus críticas, pero contundente”, aseguró.

Y reveló un dato sobre los sueldos del Senado. “Lo de los senadores es un disparate. Se subieron el sueldo, muestran muy poca empatía con el resto de la sociedad. Cada senador costará 70 mil euros por mes, en España cuesta 22 mil euros por mes. Se suman sueldos y autos, empleados y demás”, cerró.