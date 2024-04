La desesperada carrera contra el tiempo de Javier Milei

Adrián Simioni

Al gobierno de Javier Milei los zapatos le ajustan cada vez más. Los resultados concretos de su política económica demoran en aparecer mientras lo que aparecen son las contradicciones de sus proclamas anti-casta, mientras sus enemigos, quienes viven del Estado, se reagrupan rápidamente y comienzan a cercarlo.

Por eso hoy Milei usará por tercera vez la cadena nacional (una de ellas no cuenta porque fue su discurso de apertura de sesiones legislativas) para remarcar el mayor logro que puede exhibir: que en marzo, por tercer mes consecutivo, la Argentina logró superávits gemelos. Es decir: el gobierno pudo recaudar un poquito más de lo que gastó; y al mismo tiempo el país pudo exportar un poquito más de lo que importó. Es decir, que al gobierno le sobraron un poquito de pesos y un poquito de dólares. Es un logro gigantesco en un país adicto al gasto público y al proteccionismo que sostiene industrias enteras incapaces de competir. Mucho de eso está atado con baba: hay gastos que el Estado no hizo pero que están pateados para adelante o pueden dar lugar a juicios. Y hay dólares que no salieron sólo porque sigue existiendo el pernicioso cepo cambiario que, entre otras cosas, abarata peligrosamente el dólar.

Con todo eso, la inflación debería haber bajado mucho más. Las consultoras privadas están anticipando que en abril podría llegar a registrarse al fin una inflación de un solo dígito, algo que no se registra desde octubre. Desde la gestión Cristina/Alberto/Massa, desde julio del año pasado, excepto en octubre, estamos sometidos a la paliza de los dos dígitos mensuales. Pero eso se consigue con recesión, pura sangre, sudor y lágrimas. La construcción, con sus costos por las nubes, perdió el 11% del empleo en blanco en el último año. Ni el agro tracciona: en este trimestre la venta de maquinaria agrícola cayó 40% interanual. Algunos frigoríficos clausuraron las horas extra o incluso suspendieron turnos. En Santa Fe, General Motors tendrá otros cuatro día de inactividad y suspensiones esta semana por la caída de ventas. El gobierno de Kicillof dice que en la provincia de Buenos Aires se perdieron 17 mil empleos formales entre enero y febrero.

En ese clima, los que viven del Partido del Estado, los cientos de miles de personas que viven del Estado de alguna u otra forma y que se resisten a aceptar las políticas de austeridad de Milei y que siempre lograron eludir su parte en el constante ajuste de la sociedad argentina, van a tener hoy su primera acción unida: la marcha en defensa de la Universidad pública convocada, eso sí, en día y horario laboral, cosa de que no participen quienes apoyan la educación pública pero creen que, para defenderla de verdad y en forma sustentable, hay que terminar el despilfarro en carreras sin alumnos, en cargos innecesarios, en un malgasto que el Estado argentino no puede bancar más.

Un oyente de Cadena 3 dio en el clavo: se preguntó ¿Y yo qué compro con los superávits gemelos? Es la clave: efectivamente nadie puede pagar en la carnicería con una copia de las planillas del Ministerio de Economía. Pero Milei necesita convencer a estas personas de que haber tenido lo contrario, déficits durante los últimos 16 años, es lo que lo dejó sin plata para ir a la carnicería. Y que le sigan haciendo el aguante para que la Argentina esta vez cruce el río y no vuelva a los déficits cuando está en el medio del cauce, como ha hecho tantas veces.