Las universidades en rojo, luego de barrer por décadas la mugre bajo la alfombra

Adrián Simioni

Yo soy un resultado de la universidad pública. Agradecido. Por eso la necesidad de defenderla. Pero en serio.

Parte de las comunidades universitarias de todo el país están en pie de guerra. El gobierno de Milei, sin presupuesto sancionado por el Congreso cuando él todavía no era presidente, repite el presupuesto del año pasado. Es la única herramienta que tiene para bajar el gasto público, dejar de emitir y bajar la inflación. Resultado: las universidades dicen que, en el cuarto mes del año, ya se consumieron todo el presupuesto y no tienen ni para la luz. La corporación universitaria no lo puede creer. Nunca nadie llegó a tanto. Y es una situación complicada. Argentina no debe llegar al punto en que sus universidades deban cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.

Pero a esta situación no se llega de casualidad. Las universidades públicas son parte importante del presupuesto años, que acumula décadas de déficits. Alguna vez tenía que dejar de gastar y empezar a ahorrar. Pero, por la autonomía universitaria, nadie puede decirle a las universidades qué deben hacer. Así que las manejan sus propios empleados. Durante décadas se les sugirió que debían eficientizarse, no malgastar, ahorrar. Pero siempre eludieron la cuestión. A cualquiera que les decían algo lo acusaban de enemigo de la educación pública.

Hoy mismo uno escucha a sus autoridades, que se limitan a negar todo. Por ejemplo, ayer entrevistamos acá a un decano de la UBA. Cuando le preguntamos si era razonable que un país, y más un país en crisis, pague la universidad de ciudadanos de otros países, minimizó la cuestión: “Son apenas el 5%”, dijo. Caramba: 5% no es poco. Pero además esa es la cifra de todo el sistema, en la UBA, la universidad más grande, son el 9%. Es muchísimo. De hecho, el año pasado el Estado en su totalidad gastó un 18% de lo que fue capaz de recaudar, 9% es la mitad del ahorro al que debería contribuir la UBA.

También ignoraron toda racionalización. Pongamos el ejemplo de la UNC. Siempre se niega que en la universidad haya un exceso de empleados (docentes y no docentes). Puede ser: tiene 12 estudiantes por empleado. Pero cuando uno ve los egresados cambia la cosa: tiene 2,5 empleados por cada egresado ¿Eso es razonable? De eso no se habla.

En 2022 hubo 20 carreras que no tuvieron ningún nuevo inscripto. Hay una carrera que tiene sólo 2 estudiantes. Hay varias que tienen menos de 40 en total. Y de las 112 carreras de grado y pregrado hay 28 carreras que tuvieron ese año menos de 12 egresados. Diez carreras tuvieron menos de un egresado. Un egresado. ¿Qué sentido tiene mantener todo eso, pagar los sueldos de toda esa plantilla para ese resultado? ¿Cuánto se podría ahorrar? ¿Por qué no se hace? ¿Porque los decanos y rectores son elegidos por el mismo personal que deben gestionar?

Pobre UNC: la liga ella por ser una de las pocas universidades que muestra con cierta transparencia sus números en sus anuarios.