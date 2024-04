Desregulás, te peleás, ¿qué ganás?: ¡baja de costos!

Adrián Simioni

Una explicación central para el fracaso de la Argentina, uno de los pocos países del mundo que sentimos que se volvió a enrollar en lugar de desarrollarse, es que durante unos 40 años se cerró más que muchas otras. Y que en los siguientes 40 años se abrió mucho menos que las demás. Megalómanos, quisimos producir de todo, todo mal. Para eso protegimos cada vez más a sectores enteros con recursos que le fuimos sacando a los sectores que sí podían competir, pero que se quedaron sin capital para crecer. Al final nos quedamos con incapaces cada vez más incapaces y con capaces cada vez más débiles.

La apuesta del gobierno de Milei, un autodeclarado liberal globalista, es que empecemos a comerciar todos contra todos. Eliminar toda esa protección que nos subdesarrolló en las últimas décadas en comparación con nuestros vecinos.

¿Puede funcionar? En los últimos dos días tuvimos un pequeño ejemplo de que sí puede funcionar. Desde hace décadas los 200 mil ganaderos argentinos pagan la vacuna aftosa más cara del mundo. Tienen que gastar 100 millones de dólares al año, que en un 80% van derechitos al bolsillo de Biogénesis, la empresa que comparten Insud y Bagó y que hace las vacunas. Pagan hasta 2 dólares oficiales por dosis. En Brasil, se la puede conseguir por 50 centavos de dólar. Una cuarta parte. En Paraguay, en torno a los 30 centavos. En Uruguay el Estado las paga 70 centavos y se las da gratis a los productores. En Bolivia sale unos 50 centavos. Como en Brasil. Son datos relevados por la Sociedad Rural y publicados por Bichos de Campo.

¿Entonces qué pasó? Anteayer –después de muchos años de pujas y cabildeos- el gobierno de Milei finalmente eliminó una regulación a medida de los laboratorios Nac&Pop que obligaba a aplicar una vacuna tetravalente contra la aftosa. Como las importadas son bivalentes, no se podían aplicar. Desde ayer, chau. Se terminó la fiestita.

¿Entonces qué pasó ayer? Que Biogénesis les mandó una cartita avisándoles a todos sus clientes que bajaba el precio de su vacuna un 23%. O sea que los ganaderos se van a ahorrar unos 23 millones. ¿Les parece poco? Es la mitad de la inversión que anunció hace un mes Toyota para empezar a fabricar vans en la Argentina y que sale en todos los diarios? ¿Por qué no es importante si ese dinero queda para que lo reinvierta el campo?

¿Significa esto un golpe mortal para Biogenésis? No. Uno de sus dueños, Insud es la que mantiene el banco de antígenos no sólo de Argentina sino de Estado Unidos. O sea que tiene la reserva estratégica de antígenos. Produce el doble de dosis que usa la Argentina porque al resto las exporta. Sí: esas vacunas que son más baratas en América latina son hechas en Argentina por Biogénesis. Por ejemplo, ya tiene el permiso para construir una planta para vacunas antiaftosa en Corea Tiene la tecnología, tiene la escala, está consolidada. Es una historia de éxito. Así que no debería morirse nadie si, después de varias décadas, dejamos de hacerles pagar de más sin necesidad a los ganaderos argentinos. Así tiene que suceder con todo. Con todo.