Más de 3 mil personas desalojadas en fiestas clandestinas en Córdoba

Durante el fin de semana, las autoridades de Córdoba desmantelaron siete fiestas clandestinas, desalojando a más de 3.000 personas en operativos realizados en la madrugada del viernes y sábado.

Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad, en un esfuerzo por reforzar el control y la seguridad en la región.

Zonas afectadas y operativos

Los procedimientos tuvieron lugar en los barrios Villa Belgrano, Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Rebol, el centro de la ciudad y en la intersección de Avenida Colón y Río Bamba.

Estas acciones reflejan una respuesta coordinada ante la proliferación de eventos no autorizados, que representan riesgos para la seguridad pública y el cumplimiento de normativas.

Esfuerzo conjunto de las autoridades

Los operativos contaron con la participación de inspectores y funcionarios del Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y la Policía de la Provincia de Córdoba.

Esta colaboración permitió una intervención efectiva, con el objetivo de disuadir la organización de fiestas clandestinas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.