Más de 3 mil personas desalojadas en fiestas clandestinas en Córdoba
18/08/2025 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Audio. Más de 3.000 personas desalojadas en siete fiestas clandestinas en Córdoba
Viva la Radio
Durante el fin de semana, las autoridades de Córdoba desmantelaron siete fiestas clandestinas, desalojando a más de 3.000 personas en operativos realizados en la madrugada del viernes y sábado.
Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad, en un esfuerzo por reforzar el control y la seguridad en la región.
Zonas afectadas y operativos
Los procedimientos tuvieron lugar en los barrios Villa Belgrano, Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Rebol, el centro de la ciudad y en la intersección de Avenida Colón y Río Bamba.
Estas acciones reflejan una respuesta coordinada ante la proliferación de eventos no autorizados, que representan riesgos para la seguridad pública y el cumplimiento de normativas.
Esfuerzo conjunto de las autoridades
Los operativos contaron con la participación de inspectores y funcionarios del Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y la Policía de la Provincia de Córdoba.
Esta colaboración permitió una intervención efectiva, con el objetivo de disuadir la organización de fiestas clandestinas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
