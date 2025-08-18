En vivo

Viva la Radio

Más de 3 mil personas desalojadas en fiestas clandestinas en Córdoba

Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad, en un esfuerzo por reforzar el control y la seguridad en la región.  

18/08/2025 | 14:38Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

    Más de 3.000 personas desalojadas en siete fiestas clandestinas en Córdoba

Durante el fin de semana, las autoridades de Córdoba desmantelaron siete fiestas clandestinas, desalojando a más de 3.000 personas en operativos realizados en la madrugada del viernes y sábado

Las intervenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad, en un esfuerzo por reforzar el control y la seguridad en la región.

Zonas afectadas y operativos

Los procedimientos tuvieron lugar en los barrios Villa Belgrano, Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Rebol, el centro de la ciudad y en la intersección de Avenida Colón y Río Bamba

Estas acciones reflejan una respuesta coordinada ante la proliferación de eventos no autorizados, que representan riesgos para la seguridad pública y el cumplimiento de normativas.

Esfuerzo conjunto de las autoridades

Los operativos contaron con la participación de inspectores y funcionarios del Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y la Policía de la Provincia de Córdoba

Esta colaboración permitió una intervención efectiva, con el objetivo de disuadir la organización de fiestas clandestinas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el fin de semana? Las autoridades de Córdoba desmantelaron siete fiestas clandestinas y desalojaron a más de 3.000 personas.

¿Quiénes participaron en los operativos? Los operativos contaron con la participación de inspectores y funcionarios del Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y la Policía de la Provincia de Córdoba.

¿Cuándo se realizaron los operativos? Se realizaron en la madrugada del viernes y sábado.

¿Dónde se llevaron a cabo los procedimientos? En barrios como Villa Belgrano, Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Rebol, el centro de la ciudad y en la intersección de Avenida Colón y Río Bamba.

¿Por qué se realizaron estos operativos? Para disuadir la organización de fiestas clandestinas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

