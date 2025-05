Malestar entre los usuarios de interurbanos por el aumento anunciado

A partir del sábado 17 de mayo de 2025, el transporte interurbano en la provincia de Córdoba sufrirá un nuevo aumento del 5,46%, según lo establecido por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).

Este es el tercer incremento en lo que va del año, tras subas del 3,6% en febrero y 3,5% en marzo, lo que acumula un 12,6% de aumento en los primeros cinco meses del 2025.

En un recorrido por la terminal de ómnibus de Córdoba, los usuarios reflejaron el impacto económico y la incertidumbre que genera esta nueva suba en un contexto de bolsillos ajustados.

Un joven pasajero, que viaja frecuentemente por trabajo y estudio entre Córdoba, Alta Gracia y Los Reartes, en diálogo con Cadena 3 expresó: “La verdad es que no sabía. Viajo bastante y no me alcanza la plata para tanto pasaje. Estoy pagando más de 10.000 pesos por viaje. Con este aumento, no sé cómo voy a hacer”, confesó.

Aunque cuenta con un descuento del 5% gracias a una tarjeta de beneficios, reconoce que deberá “reinventarse” para ajustar su presupuesto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Nancy y Julio, una pareja que llega desde Villa Dolores para consultas médicas en Córdoba, en diálogo con Cadena 3 expresaron su frustración.

“Sabíamos que mañana aumenta, es el tercer aumento del año”, afirmó Nancy. La pareja, que viaja cada tres meses y medio por motivos de salud, calcula un gasto aproximado de 110.000 pesos por cada visita, incluyendo pasajes y otros costos.

“Se complica, tenemos que contar moneda por moneda. Ahora, con este aumento, y sabiendo que en septiembre tenemos que volver, hay que seguir juntando. Esperemos que no vuelva a aumentar”, lamentó Julio.

Desde las empresas prestatarias, se argumenta que el ajuste es necesario para cubrir los crecientes costos operativos, agravados por la quita de subsidios nacionales.

Sin embargo, los pasajeros reclaman soluciones que no recaigan únicamente en sus bolsillos, como la implementación de descuentos más amplios o la mejora en la frecuencia y calidad del servicio.

Con el nuevo aumento, algunos de los tramos más utilizados reflejan el impacto directo en los usuarios. Por ejemplo, el trayecto Córdoba – Villa Carlos Paz pasará a costar $5.020, mientras que Córdoba – Río Cuarto alcanzará los $30.010.

Estos valores, sumados a la inflación y la falta de subsidios, complican aún más la planificación financiera de quienes dependen del transporte interurbano.

Informe de Celeste Benecchi