Llaryora defendió el presupuesto universitario: "No es partidario"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció este martes a favor de "defender el presupuesto universitario", en el marco del veto de Javier Milei a la ley que lo actualizaba. Lo hizo durante la presentación del Boleto Metropolitano y declaró que apoyar la educación pública "no es un acto partidario, sino ideológico".

"Nosotros entendemos que sin educación, no hay futuro. Es el único elemento de progreso, por eso que me solidarizo y le pido a todos que defiendan el presupuesto universitario. No es un tema partidario, sí ideológico, pero no partidario", expresó el mandatario provincial.

Y añadió: "Sí es ideológico, porque estamos los que pensamos que la educación en el mundo del conocimiento te lleva al progreso y estamos los que pensamos que la única manera que tiene una persona o el acto más grande de rebeldía".

También defendió a las universidades del interior provincial y del país. "Muchas personas con gran capacidad no pudieron estudiar al no contar con una universidad presente en el interior, porque las que estaban en las grandes ciudades no se extendían", sostuvo.

En ese contexto, Llaryora se refirió a la ampliación de la Universidad Provincial de Córdoba. "De las crisis se sale con más educación, no con menos educación. Y es por eso que en este momento donde todo se achica, nosotros hemos decidido ampliar la universidad provincial, llevando sedes a ciudades donde hoy no la tienen".

Sus dichos tuvieron lugar en el arco del anuncio del nuevo boleto metropolitano, que tiene el objetivo de mejorar el acceso al transporte público para trabajadores del área metropolitana de Córdoba.

A través de la Secretaría de Transporte, el Gobierno de Córdoba comenzará a implementar este beneficio destinado a trabajadores públicos y privados debidamente registrados, así como a monotributistas de las categorías A, B, C, D y E, que perciban ingresos de hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

El programa permite utilizar hasta 24 viajes mensuales y cubre un 50% del valor del pasaje. De este modo, el usuario abona el 50 por ciento restante.

