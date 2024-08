Leo Dan: su gira de despedida, su salud y la conexión con su Argentina natal

El reconocido cantante Leo Dan se encuentra actualmente en Miami, donde iniciará su gira de despedida. En entrevista con Cadena 3, compartió detalles sobre su estado de salud y su carrera musical, así como su conexión con Argentina.

“Estaba pasando por una infección en un oído que me tardaron en llevarme, pero gracias a Dios ya creo que está”, comentó Leo Dan, quien se mostró optimista tras su presentación del sábado pasado, que resultó ser un éxito. “La gente salió contenta, eso que no le cobramos”, agregó con humor.

Sobre su gira de despedida, el artista recordó cómo surgió la idea: “Un productor de Los Ángeles me dijo, ¿por qué no te despedís con tu música, la gente te quiere ver? Y le dije que no quería cantar más, porque encontré una posibilidad muy grande que es componer canciones”.

Sin embargo, la realidad fue diferente, y terminó realizando una extensa presentación. “Me hicieron hacer una hora, una hora y media. No me dejaban ir”, relató.

Leo Dan tiene programadas varias fechas en Estados Unidos, incluyendo presentaciones en Texas y Ontario en Canadá.

El artista también habló sobre su compromiso con su comunidad en Argentina. “Tengo la suerte de poder darle el desayuno, el almuerzo, la cena a los chicos de Atamisqui en Santiago del Estero”, afirmó, y reveló que está preparando juguetes para el Día del Niño. “Eso me llena de alegría porque dice que al pobre da, a Jehová da”, comentó.

Respecto a su vida personal, Leo Dan recordó su historia de amor con su esposa Mari. “A Mari le dije la primera noche que la conocí: ¿te querés casar conmigo? Sí, me dijo. Y me pegué el susto de mi vida”, narró entre risas.

El artista reflexionó sobre su legado musical y su deseo de seguir ayudando a otros. “Creo que la fuerza del hombre es saber que puede hacer cosas maravillosas”, afirmó.

El artista también recordó su conmovedora experiencia en el Vaticano, donde estuvo presente junto a Manuel Wirtz en los momentos previos a la canonización de Mama Antula. "Hicimos una hermosa canción, Los Caminos de la Fe", comentó Leo Dan, quien además anticipó un posible festival en Santiago del Estero en noviembre. "Parece que quieren hacer un día de Leo Dan", añadió.

La conversación abordó su incursión en la política en los años 90, donde recordó su relación con el expresidente Carlos Menem. "Él me entusiasmó de tal manera que perdí tanta plata. Y de ahí nunca más en la política", confesó. Sin embargo, destacó que su experiencia le permitió acercarse a su gente y comprender mejor sus necesidades.

Leo Dan también reflexionó sobre su legado musical, mencionando su famosa canción "Te he prometido", que ha sido grabada más de 400 veces. "La compuse en cinco minutos, y desde que me fui a México, sonó mucho en los setentas", recordó con nostalgia. Además, reveló que artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís fueron influenciados por su música.

Por último, el cantante enfatizó la importancia de la generosidad y el apoyo a los más necesitados, transmitiendo un mensaje de esperanza: "El dar es el mejor negocio que puede hacerle la vida". Leo Dan continúa su gira, con presentaciones agotadas en diversas ciudades, reafirmando su estatus como un ícono de la música latinoamericana.

Entrevista de "Viva la Radio".