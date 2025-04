Las familias acusan dificultades para promover alimentación saludable en niños

El gobierno español implementa restricciones en la alimentación escolar, limitando alimentos considerados insanos como bebidas azucaradas y harinas. La intención es fomentar menús más saludables basados en frutas, verduras, pescados y legumbres.

Cadena 3 realizó una encuesta entre sus oyentes preguntando si fomentan en sus hijos la alimentación saludable en la escuela. Las opciones incluyeron: 'Siempre', 'Sí, pero me es muy difícil controlarlo', 'Sí, pero no puedo hacerlo por cuestiones económicas' y 'No creo necesario fomentar la alimentación saludable'. La opción más votada fue 'Sí, pero me es muy difícil controlarlo' con casi el 47% de los votos, seguida por 'Siempre' con el 28,5%.

La nutricionista infantil, Cecilia Peloso, destacó la dificultad de implementar hábitos saludables en un contexto donde la desnutrición es urgente. “La realidad es que en nuestro país sí hay algunos proyectos, algunas leyes, que cambiaron un poco la mirada sobre la alimentación”, comentó Peloso. “Lo económico afecta en gran medida las políticas de las escuelas y también a las familias”.

Peloso también se refirió a la selectividad alimentaria, que genera resistencia tanto en niños como en sus familias. “Si me van a preguntar por dónde empezar, nosotros siempre hablamos de escalas de procesado. Lo que estamos apuntando es volver a lo más natural, fresco y menos procesado posible”, sugirió.

La nutricionista propuso involucrar a los niños en la planificación de sus meriendas. “Armar un calendario de meriendas del cole, donde lleguemos a acuerdos con ellos, descomprime bastante y disminuye la resistencia”, recomendó Peloso. Esta estrategia permite hacer cambios pequeños y aceptables para los niños, facilitando la preparación de sus comidas escolares.

Además, Peloso sugirió que los padres pueden negociar con sus hijos sobre qué llevar a la escuela, permitiendo un pequeño capricho en días difíciles. “Ese día le podemos dar el gustito, ese día sí un alfajor, ese día sí una galletita dulce, y en los otros tratar de inculcarle la fruta o algo más saludable”, concluyó.

Informe de Matías Arrieta