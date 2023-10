“La Jenny Tour” llega a Carlos Paz con el humor y la impronta de Wali Iturriaga

Wali Iturriaga es un reconocido humorista e influencer correntino que a través de su personaje “La Jenny” inició un camino sin techo a través de las redes sociales. Se presenta en el Teatro Luxor de Carlos Paz el viernes 13 y el sábado 14 de octubre.

En diálogo con Cadena 3, el artista contó sus expectativas sobre el show y su felicidad por la llegada que tiene su personaje, que lo ayudó a traspasar fronteras y repensar sus objetivos.

“Siempre vuelvo a Carlos Paz, me pone muy bien, el público del interior es distinto, hace unos años lo notaba más, y el de Córdoba con el humor es exigente, eso me obliga a dar un plus en cada show”, comenzó el influencer.

El humorista relató que este año en Mar del Plata tuvieron un éxito rotundo "casi comparable a las históricas presentaciones del 'Negro' Olmedo". Afirmó que “es una gira que no podemos parar porque nos va muy bien, es un show muy dinámico. Es una hora cuarenta que la gente no para de reír, hay efectos e interacción con las pantallas”.

Iturriaga se presentó la semana pasada en Miami, Estados Unidos, con localidades agotadas. “Vino gente de todos lados y estuvo muy bueno, nos encontramos con un show que nos dio un montón de sensaciones”, resaltó.

Consultado por su éxito en redes y si hoy es el camino de los artistas, el humorista aclaró que “los medios tradicionales son importantes" y los consume, pero que hoy las redes "también generan un nuevo canal para expresarse”.

“Hace 10 años soñaba hacer algo en el programa de Tinelli y hoy se generó un universo en las redes que creó un nuevo mundo con un espacio propio. La Jenny fue el personaje que más satisfacciones me dio. La mayor demanda es de Jenny con Juan Carlos y la familia”, afirmó Wali haciendo alusión a su entorno familiar. En este momento espera a su quinta hija.

“Vengo con el arte desde mi casa mi mamá es escritora y mi papá músico y hoy en este nuevo rol trato de improvisar y al público le deja algo distinto. El estudio y hacer las cosas prolijas da un plus”, remarcó el humorista.

Wali mencionó que hoy tiene un numeroso equipo que lo acompaña para que la puesta en el teatro sea impecable. Aseguró que nunca se imaginó brindar shows en Estados Unidos y que trata de tener los pies sobre la tierra.

Entrevista de Agustín González.