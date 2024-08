La hermana del arquitecto Flehr: "La condena es ejemplar, es una doble tragedia"

La Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a cadena perpetua a Irina Flehr, hija del arquitecto Reynaldo Flehr, asesinado en diciembre de 2021, y su exyerno, Leandro Moscarello.

Además, Samuel Moscarello y David Silvestre, quienes fueron identificados como los ejecutores del crimen, también recibieron cadena perpetua. En el caso de David Suárez, quien actuó como chofer, fue condenado a 13 años de prisión.

Daniela Flehr habló con Cadena 3 tras conocerse el fallo y expresó que se trató de una condena ejemplar. "Estamos más tranquilos porque realmente se hizo justicia. Lamento mucho las dos pérdidas que hemos tenido, que han sido por un lado mi hermano y por otro lado también mi sobrina. Es una doble tragedia la que hemos tenido", señaló.

En relación a su sobrina, la hermana de Reynaldo Flehr comentó que no tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre su participación en el crimen. "Cualquier cosa que ella hubiera querido plantear, creo que nada ha sido posible en el caso de que ella haya tomado una decisión así de involucrarse".

Y añadió: "En su interior, Irina pensaba que todo era de ella y todo era compartido en realidad con el padre. Ella no quería, no aceptaba esta idea de que todo tenía que dividirlo con Reynaldo. Era una negación que ella tenía. No obstante, los abogados de ambas partes, en el proceso de división de bienes, le explicaban que tenía que reconocer que el padre tenía derechos hereditarios".

Daniela Flehr también opinó que la detenida fue "el centro de todo este hecho", sugiriendo que sin su participación, el crimen no se habría llevado a cabo. "Ella encontró Leandro Moscarello, el modo de hacerlo", explicó, refiriéndose a la elección de su novio como ejecutor del plan.

Irina Flehr, de 23 años, se convirtió en la cordobesa más joven en recibir una pena de cadena perpetua en este contexto. "Es lamentable", comentó su tía a Cadena 3, quien también expresó que si en algún momento ella decidiera pedir disculpas, "me parece que está bien que lo haga".

Finalmente, la hermana de Reynaldo remarcó la importancia de que cada individuo asuma las consecuencias de sus actos: "Todos los hechos que uno comete tienen que ser castigados de alguna manera", concluyó.

Informe de Gonzalo Carrasquera.