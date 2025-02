Flavio Mendoza celebra el éxito de "Abre tus alas" con 66.000 espectadores

Flavio Mendoza celebra el éxito de su espectáculo "Abre tus alas", que ha alcanzado la impresionante cifra de 66.000 espectadores en Córdoba. Para conmemorar este logro, el artista organizó una fiesta en una pileta para su elenco, donde compartieron momentos de alegría y agradecimiento.

En una conversación con Cadena 3, Flavio expresó su felicidad: "Agradecer muchísimo a todo Córdoba por este festejo. Es parte de Córdoba también. No lo hubiera logrado sin los cordobeses que a mí siempre me protegen". Además, destacó la importancia de su regreso a la ciudad con tres espectáculos este año: "Volví con Halloween, con Una Mágica Navidad y con Abre tus alas. Que fue una apuesta muy, muy grande, muy impresionante".

El artista también mencionó su conexión con el público: "Hasta en los peores momentos me responde la gente". Sin embargo, anticipó que su temporada en Córdoba concluirá el 4 de marzo y que el próximo año no volverá, debido a compromisos previos. "Me van a extrañar, creo, ojalá que me extrañen por un tiempito pero siempre voy a volver en cualquier momento", aseguró.

El espectáculo "Abre tus alas" se presenta en Avenida Colón 4800, con funciones diarias y entradas a partir de 15.000 pesos. Mendoza invitó a quienes aún no han visto la obra: "Los que puedan ir, vayan. Y los que hayan ido, cuéntenos". Su espectáculo ha sido descrito como "primer nivel, nivel internacional", y muchos asistentes coinciden en que es una experiencia deslumbrante.

La temporada de "Abre tus alas" continúa hasta el 4 de marzo, y quienes ya han disfrutado de la obra la recomiendan fervientemente.

Informe de Fede Borello