Experto advirtió que no puede haber diferencias para turistas en seguridad vial

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, propuso modificaciones a la ley de tránsito para facilitar la experiencia de los turistas y mejorar la seguridad vial.

En sus declaraciones, Quinteros expresó: "Nosotros claramente estamos viendo la alternativa de una modificación de la ley actual de tránsito, con algunas cuestiones que ya, a lo largo del tiempo, se han visto que pueden ser susceptibles de mejoras".

El funcionario también destacó la importancia de que la primera impresión de los turistas no sea una multa, sino información útil para su estadía. "Que no sea un ticket de una multa, sino un prospecto, un folleto, diciéndole a dónde puede ir a comer, a dónde puede ir a bañarse", afirmó el ministro.

Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en derechos de tránsito, apoyó la idea de simplificar los requisitos para turistas, pero enfatizó que "no puede haber en materia de seguridad vial diferencia entre vecinos y turistas".

Además, Botta Bernaus criticó la exigencia de documentos físicos en un contexto en el que lo digital es cada vez más común: "No puede ser que, en Córdoba, me pidan los físicos, que incluso hagan la multa y no lo dejen continuar a un ciudadano, cuando ese ciudadano cumple con otra parte de la legislación que permite esta plataforma".

Botta Bernaus también sugirió que la Policía Caminera debe enfocarse en la seguridad real y no en la recaudación. "La definición de qué vamos a exigir tiene que ser uniforme", sostuvo y añadió: "La Policía Caminera lo va a detener, le va a informar, le va a permitir que ejerza su derecho de defensa en tiempo y forma".

"Si nosotros dejamos a veces la burocracia de la documentación, podemos hacer que la Policía se concentre más en aquellas cosas que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas en la calle y en la ruta", añadió.

Finalmente, Botta Bernaus concluyó que es necesario aceptar las licencias digitales y simplificar los requisitos para los turistas: "Hoy tenemos las herramientas y tenemos la forma para facilitar el proceso”.