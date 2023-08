Es cordobesa y se consagró campeona mundial de natación: "Me lloré la vida"

María Virginia Garrone, nadadora olímpica oriunda de Bell Ville, se consagró campeona mundial masters en la madrugada argentina de este domingo, al ganar la prueba de los 100 metros libre en el Mundial que se lleva a cabo en Japón, y este lunes al consagrarse en los 50 metros mariposa.

Virginia dialogó en exclusiva con Cadena 3 y no ocultó su felicidad: "Me lloré la vida, de felicidad". "Es un sueño. Siempre entreno tratado sacar la dorada, pero que se me de y en dos carreras… estoy muy feliz", expresó.

Sobre sus estrategias para consagrarse, Virginia explicó: "En la primera en los 100 libres tenía el segundo tiempo, entonces decidí una estrategia de controlar los primeros 25 metros y rematar en los últimos 25 que es donde todos se mueren físicamente. Gané por un segundo".

"En mariposa no se puede hacer tantos tiempos, salvo en mariposa donde mientras menos respiras más avanzas, pero te quedás sin oxígeno. La que competía conmigo estaba a mi lado, íbamos iguales. Le gané por 9 décimas, por el toque de mano", contó.

Garrone le dedicó sus logros "a todos los que me acompañan, a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros".

Entrevista de Federico Haldemann.