El secreto de los huevos de pascua, contado por el maestro de Capilla Vieja

En el corazón de la chocolatería artesanal de Capilla Vieja, Juanchi, maestro chocolatero, lidera la creación de un huevo de Pascua gigante de casi ocho kilos, una obra que combina técnica, experiencia y pasión.

Juan Ferrari, propietario de la chocolatería artesanal Capilla Vieja, en diálogo con Cadena 3 compartió los secretos detrás de esta delicia que no solo impresiona por su tamaño, sino también por su calidad, elaborada con chocolate verdadero y manteca de cacao.

“Cuando tenés experiencia, no es nada de otro mundo”, aseguró Juani sobre la preparación del huevo.

El proceso, sin embargo, requiere precisión: “Usamos chocolate puro, no baño de repostería, y eso implica templarlo, subir y bajar temperaturas. Si no lo haces bien, no desmolda y queda manchado”.

El templado es clave para que las capas de chocolate, aplicadas sin pausas en el molde, se unan perfectamente. Luego viene el relleno y el decorado, “que es elemental”, destacó. El resultado es un huevo impecable, listo para sorprender.

En Capilla Vieja, la calidad es innegociable. El kilo de chocolate artesanal ronda los 85 mil pesos, un precio competitivo frente a los 140 o 150 mil pesos que cuesta el kilo de un huevo de Pascua comercial en un kiosco.

“El huevo lleva más mano de obra, pero el chocolate solo ya es un lujo accesible”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los productos más pedidos están las clásicas cascaritas de naranja bañadas en chocolate, un manjar que elaboran desde la fruta fresca, conservada en almíbar y secada al sol antes de sumergirla en chocolate. “Es como una crema por dentro, ese es el secreto”, reveló.

Otros favoritos incluyen bombones, trufas, barritas y una especialidad única: almendras caramelizadas, bañadas en chocolate y cubiertas de cacao amargo en polvo. “Es un viaje de ida, un manjar”, aseguró.

“El que las prueba, vuelve directo por ellas”, agregó.

Consultado sobre la diferencia entre chocolate negro y blanco, Juan explicó: “El negro lleva el grano completo, con la ‘madera’ que le da el color marrón, más manteca de cacao y azúcar. El blanco es solo manteca de cacao, leche en polvo y azúcar, por eso es más claro y cremoso”.

El broche de oro llega con la entrega del huevo gigante, que sorteará un momento que Juan describió como emocionante: “Encontramos merenderos con 30 o 40 chicos, gente que trabaja en silencio. Cuando llegas, el barrio entero está esperando. Es una alegría inmensa”.

Así, entre chocolate y solidaridad, Capilla Vieja endulza las Pascuas y deja una huella imborrable en la comunidad.

Entrevista de "Viva la Radio"