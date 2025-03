El joven que se fue a Medio Oriente como mayordomo y ahora fundó su agencia

Matías Castillo, un mendocino de 25 años, no es un joven común. Su historia, que comenzó en los bares y restaurantes de su provincia natal, lo llevó a convertirse en mayordomo de millonarios en el Medio Oriente, trabajar en el icónico Burj Khalifa y, finalmente, fundar su propia agencia de reclutamiento para ayudar a otros a cumplir sus sueños.

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, Matías compartió cómo su determinación y espíritu emprendedor lo llevaron a transformar su vida y la de muchos jóvenes argentinos.

De lavar platos a mayordomo en Catar

“Soy de Mendoza y he trabajado en restaurantes, bares, limpiando platos, camarero, bartender, de todo un poco hacía”, comienza relatando Matías con una sonrisa. Sin embargo, admitió que, pese a su esfuerzo, “no alcanzaba a llegar a fin de mes, no podía pagar la universidad”. Fue entonces cuando se preguntó: “¿Dónde estoy fallando? Capaz no soy yo el error, capaz tengo que ir a otro lugar a hacerlo”.

Con esa idea en mente, Matías comenzó a enviar currículums online, sin imaginar que recibiría una llamada que cambiaría su vida. “Me dicen: ‘Fuiste el único latino en quedar seleccionado y queremos que seas mayordomo para un millonario en Catar’”, recordó. Así, en 2022, aprovechando la fiebre laboral del Mundial de Catar, dio el primer paso hacia una carrera internacional que lo llevaría luego al Burj Al Arab —el famoso hotel 7 estrellas de Dubái— y al mismísimo Burj Khalifa.

El carisma argentino, una llave al éxito

Matías destacó que el Medio Oriente ofrece oportunidades únicas para los extranjeros, pero subraya un detalle especial: “Al argentino se nos aprecia muchísimo. Primero, por el fútbol, somos muy allegados a ellos en ese aspecto, y después por nuestro carisma”. Según él, sonreír y saludar, algo que en Argentina puede pasar desapercibido, es un rasgo distintivo que abre puertas en el mundo árabe.

Su experiencia laboral no solo le dio estabilidad económica, sino también una perspectiva única. “Te dan absolutamente todo: casa, comida, visa, vuelos. No tenés que poner nada”, explicó. Con jornadas de ocho horas, seis días a la semana, y todos los gastos cubiertos, Matías pudo ahorrar el 100% de su salario —entre 1000 y 2000 dólares mensuales—, una suma impensable en Argentina, donde “un salario mínimo está en 700 u 800 dólares, pero a fin de mes capaz podés ahorrar 100 o 200”.

De empleado a emprendedor: nace Luxury Hospitality

Tras un año de trabajo y ahorros, Matías decidió dar un salto aún mayor: fundar su propia empresa. “Trabajé, ahorré todo y después abrí mi propia agencia”, reveló. Así nació Luxury Hospitality, una agencia de reclutamiento enfocada en conectar a jóvenes argentinos con oportunidades laborales en la hostelería de lujo en el Medio Oriente. “Si yo puedo hacerlo, ¿por qué otras personas no pueden llegar a hacer esto? En Argentina hay muchísimo talento, pero faltan oportunidades”, reflexionó.

A través de su página, Luxury Hospitality, y su Instagram personal (@MatiCastillo___), Matías publica posiciones disponibles y asesora a quienes sueñan con trabajar en destinos como Dubái o Catar. “Siempre más que bienvenido a charlar con ustedes”, dijo, invitando a los interesados a contactarlo.

El salto al vacío que valió la pena

Cuando Matías anunció a su familia y amigos que se iba al Medio Oriente, las reacciones fueron de incredulidad. “Estás loco, eso no te puede pasar a vos”, le decían. Sin embargo, él se planteó una pregunta clave: “¿Por qué no me puede pasar a mí?”. Con esa mentalidad, dio el salto al vacío, y tres años después, asegura que “se ha crecido bastante y se ha agarrado una experiencia hermosa”.

Su consejo para los jóvenes es claro: “Primero, sepan hablar inglés. Hablar inglés es un currículum aparte. Estudien inglés, aprendan inglés y después con eso pueden ir a cualquier lugar donde quieran”. Además, destacó la importancia de respetar las reglas de los países donde se trabaja, aunque sin perder la esencia personal: “Me decían ‘respeta las reglas del lugar, pero no dejes de ser vos, que por eso te contratamos’”.