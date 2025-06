El Hotel Edgewater: donde los Beatles pescaron y el rock dejó su huella

En el muelle 57 de la bahía Elliott, en Seattle, se alza The Edgewater, un hotel único construido en 1962 que parece flotar sobre el agua, con vistas espectaculares al Puget Sound y las montañas Olímpicas.

Su singular ubicación, cerca de la Gran Noria de Seattle, lo convirtió en un ícono, pero fue en 1964 cuando entró en la historia del rock.

Durante su primera gira por Estados Unidos, los Beatles se hospedaron en este hotel, y una fotografía legendaria capturó a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr pescando desde la ventana de su habitación, inmortalizando el momento.

“Cuando los Beatles llegaron, ningún otro hotel en Seattle quiso recibirlos por el caos de la Beatlemanía. Nosotros los acogimos y tuvimos que poner vallas para contener a los fans. Algunos incluso intentaron nadar por la bahía para llegar a ellos”, relata Rodrigo, conserje mexicano del hotel en diálogo con Cadena 3.

Esa visita marcó al Edgewater para siempre: la habitación 272 se transformó en la Beatles Suite, decorada con memorabilia, fotos y un sistema de sonido con discos del cuarteto de Liverpool.

El hotel no solo vive de los Beatles. Bandas como Led Zeppelin, Pearl Jam, Nirvana, y artistas como David Bowie y Stevie Wonder han pasado por sus pasillos.

“Led Zeppelin fue expulsado tras destrozar una habitación con televisores y muebles arrojados a la bahía en los 70, aunque luego volvieron”, cuenta Rodrigo. Pearl Jam, con raíces en Seattle, también tiene su propia suite temática, con pósteres, discos y una guitarra disponible para los huéspedes.

El Edgewater mantiene su esencia rockera con amenidades únicas: los huéspedes pueden pedir prestadas guitarras eléctricas, tocadiscos y vinilos para tocar en sus habitaciones.

“Es un hotel con historia y carácter, no el más moderno, pero ideal para quienes quieren sentirse como una estrella de rock”, explicó Rodrigo.

Las habitaciones, con chimeneas y vistas al agua, ofrecen una experiencia inmersiva, aunque algunos huéspedes señalan que la decoración puede sentirse anticuada y el ruido de trenes o gaviotas puede molestar.

Una habitación doble estándar tiene un costo promedio de 250 dólares por noche, según Rodrigo, aunque tarifas pueden variar entre 161 y 500 dólares dependiendo de la temporada y el tipo de habitación, como la Beatles Suite, que ronda los 400 dólares. Además, hay que considerar una tarifa diaria de resort de 30 dólares y un valet parking de 52 dólares.

Con su restaurante Six Seven, que ofrece mariscos del noroeste y vistas panorámicas, y su cercanía a Pike Place Market y la Space Needle, The Edgewater sigue siendo un destino para melómanos y viajeros que buscan historia, música y un toque de rebeldía.

Informe de Raúl Monti