El Hospital Privado Universitario de Córdoba y un avance revolucionario

El Hospital Privado Universitario de Córdoba realizó un avance significativo en el campo de la cardiología al llevar a cabo el primer implante en el país de un dispositivo vascular bioabsorbible.

Estos dispositivos se utilizan para cerrar orificios congénitos, es decir, malformaciones cardíacas congénitas, y representan un avance en el tratamiento de estas condiciones.

El doctor Alejandro Peirone, jefe de cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del adulto, aseguró a Cadena 3: "Hemos colocado los primeros dos dispositivos intracardíacos completamente bioabsorbibles”.

Este procedimiento permite que el tejido del paciente crezca, cubra y selle el orificio, y posteriormente, el dispositivo se degrada a dióxido de carbono y agua, desapareciendo entre 6 y 12 meses.

Peirone destacó la importancia de este avance, señalando que "esto es una bisagra dentro del tratamiento de las cardiopatías congénita". El médico confirmó que "es la primera vez que se hace en Argentina y en América, exceptuando Chile", donde se realizaron algunos casos el año pasado.

Los procedimientos se realizaron en el marco del Congreso Americano de Cardiología Intervencionista Pediátrica y Cardiopatía Congénita del Adulto y fueron transmitidos en vivo a la Universidad de Chicago, con una audiencia de aproximadamente 2.000 personas.

Los pacientes intervenidos fueron una mujer de 47 años y un hombre de 56 años, con procedimientos que duraron una hora cada uno y que resultaron exitosos. Este logro resalta el compromiso del Hospital Privado Universitario de Córdoba en la innovación médica.

Informe de Celeste Benecchi.