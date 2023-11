“Cradle to Cradle”, el concepto circular que se impone en el mundo

Cradle to Cradle (C2C) es un concepto presentado por el químico William McDonough y el arquitecto Michael Braungart en su libro de 2002 "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (North Point Press)".

La idea detrás de este movimiento es crear un mundo donde todo esté diseñado para ser reciclado o reutilizado en un sistema de circuito cerrado, eliminando así el concepto de desperdicio.

En un sistema de la cuna a la cuna, que es lo que literalmente significa traducido al castellano, todos los productos han de estar fabricados con materiales que pueden reciclarse o biodegradarse de forma segura y sencilla.

Isabel Gómez es alemana y miembro de la Junta Directiva de la ONG alemana Cradle to Cradle, en diálogo con Cadena 3 desde la Cumbre de Economía Circular en Córdoba describió cuál es el objetivo de la organización y lo importante de repensar una cultura que lo que se fabrica se usa y se tira.

Frente al concepto antagónico de la cuna a la tumba, por el que los productos se fabrican, se usan y luego se desechan, el usar y tirar de toda la vida, la idea del C2C es diseñar productos que se puedan descomponer y rehacer en otros nuevos, en lugar de tirarlos y contribuir a contaminar más y crear más deshechos.

Por tanto, se trata de utilizar recursos renovables y maximizar el uso de materiales mediante el reciclaje y la reutilización.

“Cada vez que una remera se lava, miles de fibras van a parar al agua. Si tenemos un producto con abrasión, debemos asegurarnos que el tenga componentes compostables”, resaltó Gómez.

La ONG Cradle to Cradle, a grandes rasgos, se encarga de difundir el concepto y ayudar a empresas a transformar sus procesos hacia esa visión.

Isabel Gómez, quien es la principal oradora de este viernes en la Cumbre Mundial de la Economía Circular, aseguró que “en Alemania y en la UE hay una idea que queremos vivir en el futuro en una economía circular. La idea es prohibir sacar un producto al mercado con mala calidad, en lo político el interés es bastante grande”.

“Llevamos 30 años hablando sobre el tratamiento de la basura. Las regiones en el mundo se trabajan de manera lineal. Lo que hacemos como ONG es publicar material educativo y aplicarlo”, aseveró.

Además la referente de Cradle to Cradle afirmó que “podemos sacar todos los elementos y recursos que perjudican al ambiente. Uno para el ciclo biológico y otro para el técnico. Muchos edificios se construyen de una manera ecológica, o para poder reutilizar el material y reutilizarlo. Pensar desde el inicio como crear nuestro productos”.

Entrevista de Viva la Radio.